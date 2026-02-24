Ε. Αγαπηδάκη για «Προλαμβάνω»: 5,4 εκατ. μοναδικοί δικαιούχοι σε σύνολο 6 εκατ. υποβλήθηκαν σε εξετάσεις

Σε σύνολο 6 εκατομμυρίων μοναδικών δικαιούχων για όλα τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, 5,4 έχουν κάνει τις εξετάσεις τους, τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, εξηγώντας ότι κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι δικαιούχοι ταυτόχρονα για διαφορετικές παθήσεις, για παράδειγμα και για τα καρδιαγγειακά και για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

«Σε κανένα πρόγραμμα δεν έχουμε κάτω από το 50% συμμετοχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά στα καρδιαγγειακά είμαστε περίπου στο 70% συμμετοχής» επισήμανε η κ. Αγαπηδάκη.

«Έχουμε μετρήσιμα στοιχεία κάθε εβδομάδα για το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Μέχρι τώρα έχουν κάνει 5,4 εκατομμύρια Έλληνες εξετάσεις σε δικαιούχους έξι εκατομμυρίων, έχουμε μια πολύ υψηλή συμμετοχή και 200.000 εξ αυτών έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με κάποιο πρόβλημα υγείας. Μιλάμε για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Και μάλιστα αύριο, θα μεταβώ στις Βρυξέλλες, καθώς μας έχει καλέσει η Κομισιόν και ο ΟΟΣΑ, μαζί με τη Γαλλία και την Ιρλανδία, τη χώρα μας, να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα Προλαμβάνω για τα καρδιαγγειακά. Και μάλιστα να σας πω ότι θεωρούμαστε μία από τις καλές πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα, καθώς είμαστε η μόνη χώρα που έχει πρόγραμμα οριζόντιο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έχει αξία να μην φοβόμαστε και να πηγαίνουμε στον γιατρό όταν είμαστε καλά, γιατί έχουμε εκπαιδευτεί για χρόνια να πηγαίνουμε όταν έχουμε ήδη αναπτύξει κάποιο σύμπτωμα που τότε τα πράγματα είναι χειρότερα, σημείωσε η κ. Αγαπηδάκη, «άρα λοιπόν, πάμε όταν είμαστε καλά για να αποφύγουμε την νόσο και όχι να περιμένουμε να αρρωστήσουμε για να αναζητήσουμε θεραπεία».

Ειδικά στα καρδιαγγειακά έχουν γίνει 3,3 εκατομμύρια εξετάσεις.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ένας αρκετά υψηλός αριθμός χρειάζεται να παραπεμφθεί για περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι μετά τις εξετάσεις αίματος, την επίσκεψη στον προσωπικό γιατρό μετά ή σε οποιονδήποτε άλλο συμβεβλημένο ιατρό, έχουμε μία αξιολόγηση που δείχνει αν ο πολίτης έχει περαιτέρω επιβάρυνση.

Υπολογίζεται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος που είναι ένας αλγόριθμος, ένας τρόπος να υπολογίζουμε αν ένας πολίτης έχει υψηλή πιθανότητα να πάθει κάποιο καρδιαγγειακό συμβάν, δηλαδή εγκεφαλικό, έμφραγμα μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υψηλό σκορ σε αυτό το κομμάτι παραπέμπονται για περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο.

Εκεί έχουμε έναν αρκετά υψηλό αριθμό και πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς βλέπουμε αρκετά περιστατικά τα οποία μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έχουν προωθηθεί για αγγειοπλαστική. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα μας οι οποίοι έχουν ήδη βλάβη από τα καρδιαγγειακά.

Την έχουμε υποτιμήσει, μπορεί να αισθανόμαστε ότι μας κόβεται η αναπνοή, έχουμε πόνους στο στέρνο, μπορεί να έχουμε μικρά συμπτώματα που να μην δείχνουν ότι συμβαίνει κάτι σοβαρό και μέσα από τις εργαστηριακές εξετάσεις πολύ γρήγορα διαπιστώνεται, μετά το τρίτο στάδιο που κάνουμε μια ειδική εξέταση που ελέγχει την ισχαιμία, ότι χρειάζεται κανείς να παραπεμφθεί για να κάνει επεμβατική θεραπεία, δηλαδή, αγγειοπλαστική, τα γνωστά μας στεντ κτλ.» συμπλήρωσε η κ. Αγαπηδάκη.

Για το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας

Σχετικά με το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας, εξήγησε ότι με βάση τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει τις εξετάσεις τους στο πλαίσιο των καρδιαγγειακών, εντοπίζονται εκεί αυτοί οι οποίοι έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος άνω του 37 έως 39 με σοβαρές συννοσηρότητες, για παράδειγμα, υπνική άπνοια που είναι πολύ συχνό σύμπτωμα στην παχυσαρκία και αυτούς οι οποίοι έχουν δείκτη Μάζας Σώματος 40 και άνω, ακόμα και αν δεν έχουν αναπτύξει κάποιο σύμπτωμα και σε αυτούς χορηγούνται μια σειρά από δωρεάν υπηρεσίες.

Πρώτον, εξέταση από ειδικό γιατρό, ενδοκρινολόγο κατά προτίμηση ή, όπου δεν υπάρχει ενδοκρινολόγος στην χώρα, παθολόγο γενικό ιατρό. Στη συνέχεια εξετάζεται κατά πόσο μπορεί το άτομο αυτό να λάβει κάποια από τις φαρμακευτικές θεραπείες και τις καινοτόμες, τα λεγόμενα φάρμακα της παχυσαρκίας που είναι ιδιαίτερα ακριβά.

«Τα χορηγούμε δωρεάν. Και βέβαια υπάρχει υποχρεωτικά διατροφική συμβουλευτική. Και αυτό το λέω διότι, ακόμα και οι εταιρείες που βγάζουν αυτά τα φάρμακα δεν είναι υπέρ του να θεωρούμε ότι το φάρμακο αυτό σαν κάτι μαγικό, το οποίο χωρίς να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα υγείας.

Παίζει ρόλο το τι τρώμε. Ειδικά στις ηλικίες 40 και άνω πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ γιατί αν δεν τρεφόμαστε σωστά, αν δεν αλλάξουμε τρόπο ζωής, αν δεν κινηθούμε, χάνεται μυϊκή μάζα και εδώ ο στόχος είναι να χαθεί λίπος. Επομένως, είναι απόλυτα απαραίτητο η λήψη των φαρμάκων να συνοδεύεται με αλλαγές στον τρόπο ζωής. (…)

Έχει μεγάλη αξία να καταλάβουμε το εξής. Όταν κάποιος άνθρωπος έχει, για παράδειγμα ένα βάρος γύρω στα 150 κιλά, αντιλαμβάνεστε ότι με διατροφή μόνο δεν μπορεί εύκολα να χάσει. Εκεί λοιπόν έρχεται το φάρμακο αυτό στη νοσογόνο παχυσαρκία να δώσει και την ώθηση στον οργανισμό να μπορέσει να αρχίσει απώλεια βάρους και λίπους.

Αν αυτό δεν συνοδευτεί με τις κατάλληλες διατροφικές παρεμβάσεις και στον τρόπο ζωής και στο περπάτημα σιγά σιγά σιγά, γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει πολλά κιλά δεν μπορεί να ασκηθεί, πρέπει να χάσει βάρος για να μπορέσει να ασκηθεί, επομένως, αυτό όλο είναι το πλαίσιο και όχι απλώς να σκεφτόμαστε ότι θα πάρω το χάπι, θα αδυνατίσω, αν βάλω βάρος, θα το ξαναπάρω.

Δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Έχει μεγάλη αξία να μπορέσουμε να το δούμε σαν ένα παράθυρο ευκαιρίας να κάνουμε αυτά τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά σαν ένα διευκολυντικό μέσο και όχι σαν μια μαγική συνταγή» εξήγησε η κ. Αγαπηδάκη.

Μάλιστα, για τους δικαιούχους του προγράμματος που αντιμετωπίζουν κινητικά ζητήματα λόγω του πολύ αυξημένου βάρους τους, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται να μετακινηθούν οι ασθενείς.

«Πάμε εμείς σε αυτούς. Με τις κινητές ομάδες υγείας έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μαζί μας ενδοκρινολόγο. Επισκεπτόμαστε τους ασθενείς στο σπίτι και έχουμε αρκετά τέτοια αιτήματα σε όλη τη χώρα. Αρκεί να σας πω ότι το 10% των δικαιούχων, περί τις 4.000, έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος άνω του 50. Το 50 είναι πάρα πολύ υψηλός δείκτης Μάζας Σώματος. Δείχνει ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα. Αντικειμενικά υπάρχει με δυσκολία μετακίνησης.

Πάμε λοιπόν εμείς σε αυτούς και θέλουμε να γνωρίζουν οι πολίτες ότι με ένα τηλέφωνο στο 1135 μπορούν όσοι θέλουν και έχουν αυτή την ανάγκη είτε για κατ’ οίκον ιατρική υπηρεσία είτε για το πρόγραμμα ειδικά της παχυσαρκίας, να έχουν επίσκεψη στο σπίτι δωρεάν. Γίνονται εξετάσεις στο σπίτι δωρεάν και δρομολογείται όλη η παρέμβαση κατ’ οίκον» ανέφερε σχετικά.

Για τη νεφρική δυσλειτουργία

Σχετικά με το νέο πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει ήδη για τη νεφρική δυσλειτουργία, εκεί υπάρχουν περί τα 2 εκατομμύρια δικαιούχοι και αυτό επίσης αφορά τα άτομα τα οποία έχουν κάνει τις καρδιαγγειακές εξετάσεις μέσω του Προλαμβάνω.

«Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαγνωστεί, για παράδειγμα, με διαβήτη ή υπέρταση έχουν αυξημένες πιθανότητες να παρουσιάσουν κάποια βλάβη στα νεφρά. Πριν λοιπόν αυτή η βλάβη γίνει μόνιμη, πάμε με αυτό το πρόγραμμα που εντοπίζει δύο δείκτες, μια απλή εξέταση αίματος είναι, να μην την φοβόμαστε, να εντοπίσουμε έγκαιρα τέτοιες πρώιμες βλάβες για να τις αντιμετωπίσουμε, να γλιτώσουν οι άνθρωποι τα χειρότερα.

Και με τις κινητές ομάδες υγείας συνεχίζουμε την προσπάθεια σε όλη τη χώρα. Μέχρι τώρα έχουμε εξετάσει κατ’ οίκον 5.500 ανθρώπους και όταν λέω έχουμε εξετάσει, δεν πάμε μια κι έξω. Αν χρειαστεί, πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα να περιποιηθούμε κατακλίσεις, να δώσουμε ιατρική φροντίδα και πάνω από 20.000 έχουν εξεταστεί συνολικά από τον Οκτώβριο σε όλη τη χώρα» σημείωσε η κ. Αγαπηδάκη.