Ε. Αγαπηδάκη: Βελτιώνονται ο υπηρεσίες υγείας στη Δυτική Αθήνα

Την ίδρυση παραρτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία στο Ίλιον και τη θεσμοθέτηση και λειτουργία Πανεπιστημιακού Κέντρου Υγείας στο Περιστέρι, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στη Δυτική Αθήνα, ανακοίνωσε, με ανάρτησή της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Σήμερα, σε σύσκεψη που είχαμε με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τη δήμαρχο Ιλίου κα Α. Αλεβίζου, συμφωνήθηκε η ίδρυση παραρτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία στο Ίλιον και η θεσμοθέτηση και λειτουργία Πανεπιστημιακού Κέντρου Υγείας στο Περιστέρι», αναφέρει.

Η κ. Αγαπηδάκη επισημαίνει ότι, με αυτόν τον τρόπο, καλύπτονται αποτελεσματικότερα οι ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, με ταυτόχρονη αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων Παίδων Αγία Σοφία και των παιδιατρικών κλινικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν.