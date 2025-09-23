Διαψεύδει τον Τραμπ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA): Καμία σχέση ο αυτισμός με τη χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να απαιτούν αλλαγές στις τρέχουσες συστάσεις για τη χρήση παρακεταμόλης, γνωστής ως Tylenol στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνέδεσε τη Δευτέρα τον αυτισμό με τη χρήση εμβολίων κατά της παιδικής ηλικίας και τη λήψη του δημοφιλούς παυσίπονου Tylenol από τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αναδεικνύοντας ισχυρισμούς που δεν υποστηρίζονται από επιστημονικά στοιχεία.

«Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν έχουν βρει καμία σχέση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού», ανέφερε ο EMA σε ανακοίνωσή του στο Reuters, προσθέτοντας ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όταν χρειάζεται, αν και στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση και συχνότητα.