Daniel Paksy, Johnson & Johnson Innovative Medicine: «Συνεργαζόμαστε, συνεισφέρουμε και συνδιαμορφώνουμε ένα πιο καινοτόμο, βιώσιμο, αποτελεσματικό και ασθενοκεντρικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα»

Με στρατηγική προτεραιότητα την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η Johnson & Johnson Innovative Medicine Ελλάδος συμμετείχε στις εργασίες του 24ου HealthWorld Conference 2025 του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Συγκεκριμένα, ο Daniel Paksy, Διευθύνων Σύμβουλος της Johnson & Johnson Innovative Medicine για Ελλάδα και Ρουμανία, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πάνελ «From Challenge to Change: The Evolving Landscape of Hospital Management», δήλωσε: «Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται ένα από τα Παγκόσμια Τμήματα Κλινικών Μελετών της εταιρείας μας, με πάνω από 20 ενεργές κλινικές μελέτες και απασχολώντας περισσότερους από 30 εξειδικευμένους επιστήμονες. Μέσα από αυτές τις κλινικές μελέτες δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε πρωτοποριακές θεραπείες, ενδυναμώνοντας παράλληλα την ιατρική κοινότητα και προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη στα ελληνικά νοσοκομεία. Η παρουσία του συγκεκριμένου Τμήματος αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα και τις υποδομές της, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή προτεραιότητα για την ενίσχυση του οικοσυστήματος των κλινικών μελετών. Με στοχευμένα κίνητρα, όπως η επέκταση του clawback offset από 25% σε 50% για όλη τη διάρκεια των μελετών, η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της και να προσελκύσει ακόμη περισσότερες στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας και της υγείας».

Η ανακοίνωση του Ταμείου Καινοτομίας είναι ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα υπέρ της καινοτομίας. Οι θεραπείες αιχμής – όπως οι κυτταρικές και γονιδιακές – απαιτούν νοσοκομειακή ετοιμότητα: εξειδικευμένο προσωπικό, υποδομές και μηχανισμούς παρακολούθησης. Η Johnson & Johnson Innovative Medicine είναι έτοιμη να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, ώστε η καινοτομία να φτάσει στους ασθενείς με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, πιστεύουμε ότι οι θεραπείες αυτές πρέπει να αποζημιώνονται με κριτήριο την κλινική αξία και τις μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις που προσφέρουν για το σύστημα υγείας και όχι μέσω μηχανισμών υποχρεωτικών επιστροφών.

Η καινοτομία, είτε αφορά τις κλινικές μελέτες είτε τις προηγμένες θεραπείες, βασίζεται στην αξιοποίηση των δεδομένων. Παρά τη σημαντική πρόοδο με το myHealth, την ενσωμάτωση των DRGs και το όραμα για τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων, η έλλειψη διαλειτουργικότητας, μητρώων καταγραφής αποτελεσμάτων και σαφείς μηχανισμούς διακυβέρνησης παραμένουν εμπόδιο. Η Johnson & Johnson Innovative Medicine είναι έτοιμη να συμβάλει, στηρίζοντας τα νοσοκομεία στην ανάπτυξη μητρώων και νέων μοντέλων φροντίδας, ώστε η καινοτομία να φτάσει στους ασθενείς με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.

Ο Daniel Paksy, καταλήγοντας στην τοποθέτησή του ανέφερε: «Η πραγματική πρόοδος έρχεται μέσα από ουσιαστική συνεργασία και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων λήψης αποφάσεων και του φαρμακευτικού κλάδου. Είμαστε εδώ και χρόνια ένας αξιόπιστος εταίρος για την Ελλάδα. Συνεργαζόμαστε, συνεισφέρουμε και συνδιαμορφώνουμε ένα πιο καινοτόμο, βιώσιμο, αποτελεσματικό και ασθενοκεντρικό σύστημα υγείας».