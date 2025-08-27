Ανησυχητικά σημάδια για επικίνδυνες ουσίες στα ελληνικά αυγά - Τι δείχνει έρευνα του ΕΚΠΑ

Υψηλά επίπεδα επικίνδυνων ουσιών στα ελληνικά αυγά καταγράφει έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ.

Όπως έγινε γνωστό, σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science of The Total Environment αναλύθηκαν 75 αυγά από κοτέτσια σε Σέρρες, Μαγνησία, Βοιωτία, Αττική και Ηλεία.

PFAS

Στα ευρήματα αναφέρεται πως εντοπίστηκαν σε όλα τα δείγματα λεγόμενες «αιώνιες χημικές ουσίες» (PFAS), οι οποίες δεν αποδομούνται ποτέ, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται στο περιβάλλον και τελικά να περνούν στην τροφική αλυσίδα.

Σημειώνεται πως οι PFAS έχουν συνδεθεί με καρκίνο, βλάβες στο συκώτι και το ανοσοποιητικό, αλλά και με προβλήματα ανάπτυξης στα παιδιά. Έρευνες σε Γαλλία, Γερμανία και Δανία είχαν δείξει εκτεταμένη μόλυνση αυγών.

Στην Ελλάδα εντοπίστηκαν PFAS σε όλα τα δείγματα ενώ σε πάνω από τα μισά οι ουσίες ξεπερνούσαν τα επιτρεπόμενα όρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα στην Ηλεία, κάθε δείγμα υπερέβη τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, έφηβοι και ηλικιωμένοι στη χώρα μας υπερβαίνουν το όριο ασφαλούς εβδομαδιαίας πρόσληψης, γεγονός που δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς για την υγεία των καταναλωτών.

Φυτοφάρμακα

Σημειώνεται ακόμα πως στα ελληνικά δείγματα καταγράφηκαν υπολείμματα φαρμάκων και έξι διαφορετικά φυτοφάρμακα. Μεταξύ αυτών, το εντομοαπωθητικό DEET εντοπίστηκε σε όλα τα δείγματα, ενώ το οξολινικό οξύ ήταν το συχνότερα ανιχνευμένο φαρμακευτικό σκεύασμα.

Παρά το γεγονός ότι τα βαρέα μέταλλα βρέθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, οι επιστήμονες είναι σαφείς: η παρουσία PFAS στα ελληνικά αυγά συνιστά απειλή για τη δημόσια υγεία. Όπως υπογραμμίζουν, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να εντοπιστούν οι πηγές της μόλυνσης και να ληφθούν μέτρα προστασίας.