Αναβάθμιση της Υγείας στη Θράκη: Επενδύσεις, προσωπικό και ψηφιακή μετάβαση στο επίκεντρο

Σημαντικά βήματα ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού καταγράφει το σύστημα υγείας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με αιχμή τις νέες υποδομές, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη.

Ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Παναγιώτης Μπογιατζίδης, παρουσίασε τα βασικά μεγέθη του συστήματος, επισημαίνοντας ότι το 2025 καταγράφηκαν 92.000 εισαγωγές, 25.000 χειρουργικές επεμβάσεις και περίπου 700.000 περιστατικά στα τμήματα επειγόντων. Όπως σημείωσε, η στρατηγική ανάπτυξης ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας και βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ και τα εθνικά προγράμματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά και στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Η ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικής και τηλεϊατρικής δημιουργεί ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, διευκολύνοντας την πρόσβαση των πολιτών, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές. «Το σύστημα υγείας δεν ήταν ποτέ πιο ενισχυμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας βρίσκονται σε τροχιά εκσυγχρονισμού.

Από την πλευρά του, ο διοικητής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελος Ρούφος, χαρακτήρισε το ίδρυμα ως ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που αποκτήθηκε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το νοσοκομείο πραγματοποίησε την προηγούμενη χρονιά έως και 8.000 χειρουργεία, ενώ διαθέτει εξειδικευμένες μονάδες μοναδικές για τη Βόρεια Ελλάδα.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενίσχυση του προσωπικού. Όπως σημειώθηκε, τα τελευταία τρία χρόνια έχουν καλυφθεί δεκάδες θέσεις, ενώ μετά την πανδημία παρατηρείται τάση παραμονής και ενίσχυσης του νοσηλευτικού δυναμικού.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», η διοικήτρια Ελένη Ροφαέλα, στάθηκε στην αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πολιτών προς το δημόσιο σύστημα υγείας, σημειώνοντας ότι ουσιαστικά το σύνολο του πληθυσμού της πόλης έχει εξυπηρετηθεί από τα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου.

Η εμπειρία της πανδημίας λειτούργησε, όπως ανέφερε, ως καταλύτης για καλύτερη οργάνωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών, με βασική πρόκληση πλέον τη σωστή διαχείριση και στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Από ακαδημαϊκής πλευράς, ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας, επισημαίνοντας ότι μπορεί να αποσυμφορήσει τα νοσοκομεία και να ενισχύσει την πρόληψη.

Όπως σημείωσε, η περιοχή εμφανίζει μεταβολές στο επιδημιολογικό της προφίλ, με τη μείωση ορισμένων νοσημάτων και την αύξηση των καρδιαγγειακών παθήσεων, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή έρευνα και την προσαρμογή των υπηρεσιών υγείας.

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή ενός συστήματος σε φάση μετάβασης: με περισσότερους πόρους, καλύτερες υποδομές και σαφή προσανατολισμό προς την ψηφιακή εποχή, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας.