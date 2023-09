Το αλκοόλ είναι ελκυστικό, πραγματικό και επικίνδυνο

Οι άνθρωποι έχουν ανάμεικτη σχέση με το αλκοόλ. Από τη μια πλευρά, βοηθά στη χαλάρωση μετά από μια αγχωτική μέρα και βοηθά στο να νιώσουν οι άνθρωποι πιο άνετα σε κοινωνικές καταστάσεις. Αλλά η υπερβολική χρήση μπορεί να επηρεάσει την υγεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο μη ασφαλούς συμπεριφοράς, τραυματισμών, βίας και ασθενειών.

Τώρα οι ερευνητές λένε ότι ο περιορισμός αυτών των αρνητικών επιπτώσεων ξεκινά με την καλύτερη κατανόηση της ελκυστικότητας του αλκοόλ και προχώρησαν σε μια πρόσφατη μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις του αλκοόλ και τις σεξουαλικές ορμές των ανδρών.

Μερικά ποτά κάνουν τους άλλους να φαίνονται πιο επιθυμητοί, διαπίστωσε η μελέτη και το να έχει καταναλώσει κάποιος αλκοόλ μπορεί να τον κάνει πιο πρόθυμο να προσεγγίσει μία ελκυστική άγνωστη.

«Αν και αυτά τα ευρήματα μπορεί να φαίνονται αποκαρδιωτικά, ελπίζουμε ότι συμβάλλουν σε έναν πιο σοβαρό στόχο, δηλαδή στην καλύτερη κατανόηση του γιατί μερικοί άνθρωποι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις δελεαστικές κοινωνικές επιπτώσεις του αλκοόλ», δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης Michael Sayette, PhD, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, όπου διεξήχθη η μελέτη.

Πώς το αλκοόλ επηρεάζει το σώμα

Για τη μελέτη, στο Journal of Studies on Alcohol and Drugs, κολεγιακοί άνδρες σε ένα περιστασιακό περιβάλλον βαθμολόγησαν εικόνες ανδρών ή γυναικών ανάλογα με τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Το έκαναν δύο φορές, όταν ήταν μεθυσμένοι με βότκα και όταν ήταν νηφάλιοι.

Αποτέλεσμα: Οι άνδρες μετά από κατανάλωση αλκοόλ (μέση συγκέντρωση αλκοόλ 0,07 αναπνοής) δεν βαθμολόγησαν τις εικόνες περισσότερο από τους νηφάλιους άνδρες. Αλλά όταν είπαν στους άντρες ότι μπορεί να είχαν τη δυνατότητα να συναντήσουν τους ανθρώπους που βαθμολόγησαν πολύ, είχαν 1,71 φορές περισσότερες πιθανότητες να θέλουν να ικανοποιήσουν τις κορυφαίες επιλογές τους όταν έπιναν παρά όταν ήταν νηφάλιοι.

Αυτή η ενισχυμένη με τη βότκα εμπιστοσύνη θα μπορούσε να εξηγηθεί από ορισμένους παράγοντες, είπε η συγγραφέας της μελέτης Molly Bowdring, PhD, μεταδιδακτορική υπότροφος στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. «Η κατανάλωση αλκοόλ θα μπορούσε να παρακινήσει τους ανθρώπους να γίνουν πιο κοινωνικοί ή μπορεί να αναμένουν ακόμη και πριν πιούν ότι θα έχουν καλύτερες σεξουαλικές επιδόσεις όταν είναι μεθυσμένοι», είπε η Bowdring.

Το αλκοόλ μπορεί επίσης να μειώσει το άγχος για την απόρριψη, είπε. «Το αλκοόλ μπορεί να περιορίσει τις αναστολές σχετικά με αυτό, τη σκέψη δηλαδή ότι, «Ωχ, αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να πάει άσχημα» ή «μπορεί να μην μπορώ να επικοινωνήσω με τον τρόπο που θέλω», είπε η Bowdring.

Στη μελέτη, οι ψυχολόγοι έβαλαν 18 ζευγάρια καλών φίλων να πιούν βότκα και ποτά cranberry πριν αξιολογήσουν τις εικόνες. Οι άντρες μπορούσαν να συνομιλήσουν αλλά όχι να συζητήσουν τις αξιολογήσεις τους.

Στους άντρες είχαν πει ότι αφού βαθμολογήσουν τις εικόνες, θα μπορούσαν να επιλέξουν τις τέσσερις κορυφαίες τους επιλογές για να αλληλεπιδράσουν ενδεχομένως σε μια μελλοντική μελέτη. (Αυτή η συνάντηση δεν προοριζόταν ποτέ να είναι πραγματική). Σε μια ξεχωριστή περίπτωση, τα ίδια ζευγάρια ανδρών ήρθαν στο εργαστήριο και βαθμολόγησαν τις εικόνες ενώ έπιναν ποτά cranberry χωρίς αλκοόλ, ως σημείο σύγκρισης.

Δεν υπάρχει τίποτα κακό με την αυτοπεποίθηση, φυσικά. Αλλά όταν μάθουν να βασίζονται σε σφηνάκια μπύρας ή τεκίλα για θάρρος, ειδικά, ίσως εάν αυτή η αυτοπεποίθηση έχει ως αποτέλεσμα το σεξ, θα μπορούσε να προκαλέσει ή να επιδεινώσει την κατάχρηση αλκοόλ, είπε ο Sayette.

Ένα απογοητευτικό ζήτημα

Η κατάχρηση αλκοόλ έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία. Σύμφωνα με μια αυστραλιανή μελέτη που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής στη Βαρκελώνη την Τρίτη, οι ασθενείς που επισκέφτηκαν τα επείγοντα για λόγους που σχετίζονται με το αλκοόλ επέστρεψαν 44% περισσότερες φορές τα επόμενα 10 χρόνια και είχαν 138% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, από ασθενείς των οποίων οι ασθένειες ή οι τραυματισμοί δεν προκλήθηκαν από το αλκοόλ.

Σημάδια ότι μπορεί να έχει κάποιος πρόβλημα με το αλκοόλ

Άλλες έρευνες διαπίστωσαν ότι οι θάνατοι που σχετίζονται με το αλκοόλ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν δραματικά μεταξύ 2007 και 2020. Το 2021, αυξήθηκαν ξανά, σε 108.791 θανάτους που σχετίζονται με το αλκοόλ. Αυτός είναι περισσότερος από τον αριθμό των υπερβολικών δόσεων ναρκωτικών από οπιοειδή, μεθαμφεταμίνη και κοκαΐνη μαζί.

Για πολλούς από τα 29,5 εκατομμύρια Αμερικανούς με διαταραχή χρήσης αλκοόλ, η έλλειψη αυτοπεποίθησης θα μπορούσε να είναι η ρίζα του προβλήματος. «Η πλειονότητα των ατόμων με σοβαρή διαταραχή χρήσης αλκοόλ έχουν αυτή τη «μαθημένη απελπισία», δήλωσε ο Daniel Farmer, DO, ιατρικός διευθυντής στο Κέντρο Ιατρικής Ελπίδας και Θεραπείας του Πανεπιστημίου της Δυτικής Βιρτζίνια.

«Έχουν μια ζωή στην οποία η αντίληψή τους έχει παραμορφωθεί σε σημείο που νιώθουν ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο».

Όσο για τη μικρή μελέτη του Pitt δεν αποδεικνύει ότι είναι μύθος. Οι άνδρες της μελέτης ήπιαν λιγότερα από δύο αλκοολούχα ποτά στο πείραμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που πίνουν αυτή την ποσότητα «δεν συμμετέχουν σε επικίνδυνες συμπεριφορές» ή χάνουν αναστολές σε σημείο να επιθυμούν ένα άλλο σε «υψηλότερο επίπεδο», είπε ο Farmer.

Όταν οι Bowdring και Sayette ανέλυσαν 16 προηγούμενες μελέτες για το θέμα, εντόπισαν μια μικρή αλλά στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της μέθης και της σεξουαλικής έλξης προς ένα άλλο άτομο. «Δεν είμαι διατεθειμένος να πω ότι σε αυτή τη δόση το αλκοόλ δεν επηρεάζει την αντιληπτή σωματική ελκυστικότητα, απλώς ότι δεν το παρατηρήσαμε σε αυτή τη μελέτη», είπε ο Sayette.

Ο Sayette είπε ότι ελπίζουν ότι η μελέτη καταδεικνύει τη σημασία της μελέτης της φυσικής έλξης σε περιβάλλοντα που μιμούνται την πραγματική ζωή. Μεγαλύτερες μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εθελοντές που πίνουν όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο ή ακόμα και να μεταφέρουν την έρευνα σε ένα μπαρ και να κάνουν συνέντευξη από τους θαμώνες.

Όλα είναι μέρος μιας προσπάθειας να αποκαλυφθούν συνήθειες και συμπεριφορές που μπορούν να οδηγήσουν σε πρόβλημα με το ποτό. «Εάν μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν τι αποκομίζουν από τις εμπειρίες τους στο ποτό, μπορεί να είναι σε θέση να επιτύχουν τους κοινωνικούς τους στόχους χωρίς αλκοόλ, είτε πρόκειται για κοινωνικό δέσιμο, είτε για βελτιωμένη διάθεση, είτε για οικειότητα», είπε η Bowdring.