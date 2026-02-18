Αδ. Γεωργιάδης: Μέσα στο 2026 θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε σε δηλώσεις του πως «μέσα στο 2026 θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών» και αναφέρθηκε σε μια σειρά παρεμβάσεων που θα γίνουν μέσα στο 2026.

Συγκεκριμένα, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε:

Ανακατασκευή του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, το οποίο – όπως είπε – «γίνεται πρακτικά ολοκαίνουργιο» με πόρους από Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και ιδιωτική χορηγία.

Νέα ψυχιατρική κλινική στη Μυτιλήνη, που εγκαινιάζεται την Παρασκευή.

Επεκτάσεις και ανακαινίσεις ψυχιατρικών κλινών στην Αττική, σημειώνοντας ότι τα ψυχιατρικά περιστατικά παρουσιάζουν αύξηση.

Μεγάλη ιδιωτική δωρεά για το νοσοκομείο ΚΑΤ, με κατασκευή νέου κτιρίου χειρουργείων, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του νοσοκομείου.

Όπως είπε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, «δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης», υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο Υγείας βρίσκεται πρώτο σε απορρόφηση πόρων.

Προληπτικός έλεγχος για νεφρική δυσλειτουργία

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για νεφρική δυσλειτουργία, επισημαίνοντας ότι έχουν σταλεί 1.758.000 μηνύματα σε πολίτες που, βάσει αλγορίθμου στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο.

Η εξέταση παρέχεται δωρεάν έως 30 Ιουνίου. Όπως είπε, η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αποτρέψει την εξέλιξη σε αιμοκάθαρση.

Προσλήψεις και διαγνωστικά κέντρα

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι εντός της εβδομάδας προκηρύσσονται 4.000 θέσεις γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.

Για το ζήτημα των διαγνωστικών κέντρων και του clawback, υποστήριξε ότι το ποσοστό επιστροφών έχει μειωθεί από 44% σε 28% και ότι στόχος είναι να πέσει κάτω από 20% το 2026.

Για τα προγράμματα κατάρτισης

Ερωτηθείς για τα προγράμματα κατάρτισης επί θητείας του στο Υπουργείο Εργασίας, δήλωσε ότι από τα ενταγμένα έργα της ΓΣΕΕ υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα, το οποίο – όπως είπε – ελέγχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε απορρόφηση 11 εκατ. ευρώ.

«Όχι μόνο έχει γίνει και έχει ελεγχθεί, αλλά έχει πάρει και βραβείο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε.

Για τις υπόλοιπες καταγγελίες σημείωσε ότι αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Για το δυστύχημα στη Βιολάντα

Ερωτηθείς για τα σχόλιά του το πρώτο πρωινό μετά το τραγικό δυστύχημα και κατά τα οποία αναπαρήγαγε στοιχεία που είχαν ήδη δημοσιευθεί για τη δραστηριότητα της εταιρείας (βραβεία, πατέντες, εξαγωγική δραστηριότητα) — επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι πρέπει να αναμένονται τα πορίσματα της Πυροσβεστικής απάντησε ο κ. Γεωργιάδης.

Τόνισε μάλιστα ότι δεν μπορεί να γίνεται λόγος για συγκάλυψη, καθώς ο ιδιοκτήτης έχει ήδη προφυλακιστεί και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες.

Ένταση για την αντιπαράθεση με Κωνσταντοπούλου

Για χυδαίους χαρακτηρισμούς από την κα Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνοντας λόγο για «χυδαίο πρόσωπο στην πολιτική ζωή».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε καταγγελία εργαζόμενης περί απλήρωτης εργασίας, σημειώνοντας ότι το ζήτημα είναι ελέγξιμο μέσω των στοιχείων του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας. Υποστήριξε ότι η υπόθεση θα αποδειχθεί με ένα απλό διοικητικό έλεγχο και άφησε αιχμές για πολιτική στοχοποίησή του.

Μάλιστα, έκανε λόγο για υπερβολικές κατηγορίες περί «εγκληματικής οργάνωσης», αποδίδοντάς τες σε πολιτική ένταση και προσωπικές επιθέσεις.

Αναφορά σε εσωκομματικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ

Η συζήτηση έκλεισε με αναφορά στις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και τη διαγραφή βουλευτή, κ. Παρασκευαΐδη με τον υπουργό να αποδίδει την κίνηση σε εσωκομματικούς συσχετισμούς και παρασκήνιο στην εκλογική περιφέρεια.

Πιο αναλυτικά ο κ. Γεωγριάδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως «του την είχαν στημένη του κ. Παρασκευαΐδη, γιατί στην περιφέρεια που εκλέγεται, στη Μυτιλήνη έχει επιλέξει να κατέβει ο στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, Παναγιώτης Δουδωνής» προσθέτοντας που δεν είχε καμία πιθανότητα εκλογής αν κατέβαινε και ο κ. Παρασκευαΐδης.