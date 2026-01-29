Αδ. Γεωργιάδης για ράντζα στο «Αττικόν»: Διαχρονικό το πρόβλημα, σε 1,5 χρόνο το ζήτημα θα έχει λυθεί

Απάντηση για τον αυξημένο αριθμό ράντζων στο νοσοκομείο Αττικόν, έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο X, λέγοντας πως «το συγκεκριμένο νοσοκομείο αντιμετωπίζει διαχρονικά αυξημένη πίεση κατά τις εφημερίες του, λόγω της φήμης και της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει από τους πολίτες».

Όπως επισημαίνει, εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια το Αττικόν αναπτύσσει σχεδόν πάντα ράντζα στις εφημερίες του, με τον αριθμό τους να φτάνει συνήθως έως και τα 120.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το τρέχον διάστημα η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω εξαιτίας του ισχυρού κύματος εποχικής γρίπης, το οποίο έχει οδηγήσει σε αυξημένη προσέλευση ασθενών στα εφημερεύοντα νοσοκομεία και ειδικά στο Αττικόν. Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το φαινόμενο αυτό δεν αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, αλλά με συγκεκριμένο σχεδιασμό και παρεμβάσεις σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρει, έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή νέου κτιρίου για τους ιατρούς, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε έναν χρόνο, απελευθερώνοντας περίπου 50 επιπλέον κλίνες για νοσηλεία ασθενών. Παράλληλα, δρομολογείται η επέκταση της παθολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Λοιμωδών, με την προσθήκη ακόμη 120 κλινών, έργο που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε χρονικό ορίζοντα ενάμιση έτους.

Κατά τον υπουργό Υγείας, με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων το πρόβλημα των ράντζων στο Αττικόν θα έχει αντιμετωπιστεί οριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Μάλιστα. Το ΑΤΤΙΚΟΝ βγάζει και έβγαζε σχεδόν πάντα ράντζα στην εφημερία του εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον όταν λόγω της φήμης του αυξήθηκε πολύ η προσέλευση εκεί. Συνήθως ως 120. Τώρα λόγω γρίπης η προσέλευση αυξήθηκε. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου έχω ξεκινήσει την κατασκευή κτίριο για τους ιατρούς ώστε να απελευθερώσουμε άλλα 50 κρεβάτια σε ένα χρόνο από σήμερα και την επέκταση της παθολογικής στο Λοιμωδών προσθέτοντας επιπλέον 120. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα και το πρόβλημα αυτό θα έχει λυθεί».