3ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο «CardioDialogues» – Καινοτομία, Εκπαίδευση και Διάλογος στην Καρδιολογία

Το 3ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο «CardioDialogues» επιστρέφει φέτος δυναμικά, από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου στην Αίγλη Ζαππείου, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τον ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στην Καρδιολογία, τη βιοϊατρική τεχνολογία και την εφαρμοσμένη έρευνα.

Διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιαγγειακών Παθήσεων, σε συνεργασία με τις Καρδιολογικές Κλινικές του Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο», του Γ.Ν. «Ασκληπιείου Βούλας», του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας και της Ευρωκλινικής Αθηνών, το συνέδριο αποτελεί πλέον θεσμό και σημείο αναφοράς για την καινοτομία, την εκπαίδευση και τη διεπιστημονική συνεργασία.

Με μοναδική μορφή παρουσιάσεων – διάρκειας μόλις πέντε λεπτών, χωρίς podium και με ανοιχτό διάλογο 15 λεπτών – το CardioDialogues δίνει έμφαση στη σύντομη, στοχευμένη και διαδραστική παρουσίαση των θεμάτων αιχμής της σύγχρονης καρδιολογίας. Ανάμεσά τους: ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος και η πρόληψή του, οι νέες διαδερμικές τεχνικές στις βαλβιδοπάθειες, η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην απεικόνιση και οι νεότερες φαρμακευτικές θεραπείες των καρδιακών παθήσεων.

Ξεχωριστή θέση έχει το CardioDialogues Training Village, ένας καινοτόμος εκπαιδευτικός θεσμός που συνδυάζει τη γνώση με την πρακτική εμπειρία μέσα από προσομοιώσεις, κλινικά φροντιστήρια και διαδραστικές συνεδρίες. Παράλληλα, περιλαμβάνονται Σεμινάρια Καρδιαγγειακής Αποκατάστασης για Φυσικοθεραπευτές και το πιστοποιημένο σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (BLS), ανοιχτό και στο ευρύτερο κοινό.

Με καινοτόμες ιδέες, πρωτότυπες μορφές συζήτησης όπως οι «Αντίλογοι» και επιστημονικές αντιπαραθέσεις που προκαλούν σκέψη και αναστοχασμό, το CardioDialogues 2025 επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως μια σύγχρονη πλατφόρμα διαλόγου και διάχυσης της ιατρικής γνώσης, που γεφυρώνει τη θεωρία με την πράξη και την επιστήμη με τον άνθρωπο.

Πέρα από τις διαδραστικές συνεδρίες (όλες με πολλές ψηφοφορίες των συμμετεχόντων), θα υπάρχουν για πρώτη φορά οι “Αντίλογοι” όπου ο ίδιος πολύ έμπειρος ομιλητής θα ...αντικρούει τον εαυτό του, θέλοντας να δείξει ότι τα επιστημονικά δεδομένα μπορεί να έχουν διαφορετικές σκοπιές θεώρησης, αλλά και σύνεδροι σε ρόλο “προβοκάτορα" που θα αποδεικνύουν επίσης ότι σε οποιοδήποτε επιστημονικό διάλογο μπορεί να υπάρχει και η -ίσως ακραία- αντίθεση. Τέλος, συζητήσεις πέρα από τα στενά όρια της Καρδιολογίας για θέματα καρδιακής νοσηρότητας, που απαιτούν συνεργασία και με άλλες ειδικότητες, στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης του ασθενούς.

Μέγας πρωταγωνιστής και φέτος το CardioDialogues Training Village. Ένας νέος εκπαιδευτικός θεσμός. Σε ένα χώρο ανοιχτό στη γνώση, τη δράση και την προσομοίωση ιατρικών τεχνικών, με προεγγραφές για συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων σε 5 παράλληλες αίθουσες, με 14 προγράμματα προσομοίωσης και 5 εξειδικευμένα κλινικά φροντιστήρια σε 7 συνεδρίες.

Όπως κάθε χρόνο, θα φιλοξενηθούν Σεμινάρια Καρδιαγγειακής Αποκατάστασης για Φυσικοθεραπευτές, ενώ στο πλαίσιο των δράσεων για το κοινό θα πραγματοποιηθεί ξανά το πιστοποιημένο σεμινάριο πρώτων βοηθειών (Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης) (BLS) με πιστοποίηση από το European Resuscitation Council.