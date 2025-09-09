34ο διεθνές συνέδριο της European Association for Endoscopic Surgery - Ένα κορυφαίο επιστημονικό γεγονός έρχεται το 2026 στην Αθήνα

Η ενδοσκοπική και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική έχει αλλάξει τα δεδομένα στην ιατρική πρακτική τις τελευταίες δεκαετίες, σηματοδοτώντας μια στροφή από τις κλασικές ανοιχτές επεμβάσεις σε νεότερες τεχνικές, που απαιτούν ελάχιστη διαταραχή των ιστών και προσφέρουν στους ασθενείς σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως ταχύτερη ανάρρωση, μικρότερη νοσηλεία και λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο.

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, ο δρ Φώτης Αρχοντοβασίλης, Χειρουργός Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας Χειρουργικής Κηλών του κοιλιακού τοιχώματος και της ΣΤ΄ Χειρουργικής Κλινικής του Metropolitan General, δέχτηκε τιμητική πρόσκληση συμμετοχής στο 33ο Διεθνές Συνέδριο της European Association for Endoscopic Surgery (EAES), -ένα κορυφαίο επιστημονικό γεγονός διεθνώς, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Βελιγράδι-, όπου και παρουσιάζονται κάθε χρόνο οι πιο πρόσφατες εξελίξεις σε τεχνολογίες, τεχνικές και εκπαιδευτικά πρότυπα στην ενδοσκοπική, λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική.

Ο δρ Αρχοντοβασίλης προσκλήθηκε ως Ομιλητής και Πρόεδρος επιστημονικής συνεδρίας με θέμα τις κήλες του κοιλιακού τοιχώματος, τομέα στον οποίο διαθέτει πιστοποίησης αριστείας “Master Surgeon of Excellence”, αποτελώντας έναν από τους ελάχιστους Έλληνες χειρουργούς που λαμβάνουν αντίστοιχη πρόσκληση σε ετήσια βάση.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του, ο δρ Αρχοντοβασίλης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του επόμενου 34ου Συνεδρίου EAES τον Ιούνιο του 2026 στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τη διοργάνωση θα αναλάβει η Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (ΕΕΕΧ - Hellenic Association for Endoscopic Surgery, HAES), της οποίας ο δρ Αρχοντοβασίλης τελεί χρέη Α΄ Αντιπροέδρου, ενώ από τον Ιανουάριο του 2026 αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου.

Σε δήλωσή του, ο δρ Αρχοντοβασίλης ανέφερε: «Η διεξαγωγή του 34ου Συνεδρίου EAES στην Ελλάδα υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, αποτελεί εξαιρετική τιμή για εμένα προσωπικά, την ΕΕΕΧ, αλλά και τη χώρα μας γενικότερα, αφού πρόκειται για ένα σημείο συνάντησης κορυφαίων επιστημόνων και εκπροσώπων διεθνών χειρουργικών κέντρων που συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερους από 2.500 χειρουργούς. Είναι τεράστια ευθύνη αλλά και απεριόριστη χαρά για έμενα να προεδρεύσω σε ένα συνέδριο που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στον χώρο της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στην Ευρώπη και διεθνώς. Η διοργάνωσή του στην Αθήνα το 2026 σηματοδοτεί όχι μόνο την αναγνώριση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, αλλά και την ανάδειξη της χώρας μας ως κόμβου εξέλιξης στη σύγχρονη χειρουργική πρακτική».