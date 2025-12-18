Wall Street: Τι δείχνουν τα μεγέθη των εισηγμένων και στο βάθος οι 8.000 μονάδες

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, τα εταιρικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών του S&P 500 συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν ένα περιβάλλον ανθεκτικής κερδοφορίας, παρά τις υψηλές αποτιμήσεις και τις διαφοροποιήσεις σε επίπεδο κλάδων.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των εκτιμήσεων των αναλυτών δείχνουν λιγότερο συντηρητισμό από το σύνηθες για το τέταρτο τρίμηνο, ενώ οι προβλέψεις για το 2026 ενισχύουν το αφήγημα των υψηλών προσδοκιών για την συνέχισης της κερδοφορίας με υψηλούς ρυθμούς.

Για το δ’ τρίμηνο 2025, η εκτιμώμενη ετήσια αύξηση κερδών του S&P 500 διαμορφώνεται στο 8,1%. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για το δέκατο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησης κερδών σε ετήσια βάση, γεγονός που υπογραμμίζει τη σταθερότητα της εταιρικής κερδοφορίας στις ΗΠΑ. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εκτιμήσεις αυτές έχουν αναθεωρηθεί ανοδικά σε σχέση με την αρχή του τριμήνου. Στις 30 Σεπτεμβρίου, η αντίστοιχη πρόβλεψη βρισκόταν στο 7,2%, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι αναλυτές βλέπουν πλέον λιγότερους καθοδικούς κινδύνους.

Οι ανοδικές αναθεωρήσεις κερδών προέρχονται κυρίως από τον κλάδο της Τεχνολογίας, ο οποίος εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση στις εκτιμήσεις EBITDA και EPS από την αρχή του τριμήνου. Εταιρείες όπως η Apple, η NVIDIA, η Oracle και η Microsoft αποτελούν τους βασικούς μοχλούς αυτής της βελτίωσης. Ακολουθούν οι Χρηματοοικονομικές και η Ενέργεια, με τράπεζες και ενεργειακούς ομίλους να ωφελούνται από τη σταθεροποίηση των επιτοκίων και τη βελτίωση των περιθωρίων σε επιλεγμένες δραστηριότητες. Αντίθετα, οι κλάδοι Κοινής Ωφέλειας και Διαρκών Καταναλωτικών αγαθών καταγράφουν τις μεγαλύτερες αρνητικές αναθεωρήσεις, γεγονός που αντικατοπτρίζει πιέσεις στα περιθώρια και πιο συγκρατημένες προοπτικές ζήτησης.

Σε επίπεδο αποτιμήσεων διατηρείται η αίσθηση ότι ναι μεν η αγορά είναι ακριβή αλλά υπάρχει διαρκή στήριξη από τα κέρδη. Ο δείκτης P/E 12 μηνών του S&P 500 διαμορφώνεται στο 22,5, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο 10ετίας (18,7).

Παρόλα αυτά, η αύξηση των κερδών έχει συγκρατήσει περαιτέρω διόγκωση των αποτιμήσεων, καθώς οι προβλέψεις για τα κέρδη στον παρανομαστή του κλάσματος αυξάνονται ταχύτερα από τις τιμές. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι το 2026 θα συνεχιστεί η ισχυρή δυναμική οι οποία αντανακλάται σε εκτιμώμενη αύξηση κερδών κατά 14,5% και εκτιμώμενη αύξηση εσόδων κατά 7,1%

Παράλληλα, ο bottom-up στόχος των αναλυτών για τον S&P 500 τοποθετεί τον δείκτη κοντά στις 8.000 μονάδες μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, υποδηλώνοντας περαιτέρω ανοδικό περιθώριο αν και ιστορικά οι αναλυτές τείνουν να υπερεκτιμούν τις τελικές αποδόσεις σε επίπεδο δείκτη αναφοράς με μέση απόκλιση 5,9%.

