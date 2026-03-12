Wall Street: Συνεχίζεται η πτώση με φόντο την εκρηκτική αύξηση του πετρελαίου

Συνεχίζονται οι πιέσεις και την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται λόγω ανησυχιών για διακοπές στην προσφορά.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρεί κατά 1,09%, στις 46.905,69 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 χάνει 1,11%, στις 6.701,18 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite σημειώνει πτώση 1,41%, στις 22.394,847 μοναδες.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου συνέχισαν να ανεβαίνουν αφού ο νέος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ — ο οποίος διορίστηκε στις 9 Μαρτίου — δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν κλειστά ως «μέσο πίεσης προς τον εχθρό». Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate διαπραγματεύονταν περίπου 8% υψηλότερα, γύρω στα 94 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια του Brent αυξήθηκαν επίσης κατά 8%, φτάνοντας περίπου τα 99 δολάρια το βαρέλι.

Ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε στο CNBC ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ «δεν είναι έτοιμο» να συνοδεύσει πετρελαιοφόρα μέσω των Στενών, αν και εκτίμησε ότι πιθανότατα θα μπορεί να το κάνει μέχρι το τέλος του μήνα. Η ναυσιπλοΐα εκεί έχει ουσιαστικά σταματήσει, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

«Η στρατηγική του Ιράν να προκαλέσει οικονομικό χάος στον Κόλπο λειτουργεί, καθώς τα δεξαμενόπλοια δέχονται επιθέσεις και τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, ωθώντας το Brent προς τα 100 δολάρια», δήλωσε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge. «Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν στρατιωτική υπεροχή και τα πυραυλικά/πυρηνικά προγράμματα του Ιράν ίσως έχουν αποδυναμωθεί, αλλά η σκληροπυρηνική κυβέρνηση της Τεχεράνης παραμένει σταθερά εδραιωμένη και το σχέδιό της φαίνεται τώρα να είναι η αξιοποίηση του πετρελαίου για να πιέσει τον Τραμπ προς μια έξοδο από τη σύγκρουση.»

Για να συμβάλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους, ο Ράιτ δήλωσε αργά την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ θα απελευθερώσουν 172 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου. Θα χρειαστούν περίπου 120 ημέρες για να παραδοθεί το καύσιμο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) συμφώνησε επίσης την Τετάρτη σε μια συντονισμένη απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η διαταραχή της προσφοράς που προκαλεί ο πόλεμος. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν υψηλότερες στην προηγούμενη συνεδρίαση, λόγω ανησυχιών ότι η σύγκρουση μπορεί να παραταθεί.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ σύντομα», κάτι που είχε προκαλέσει μια προσωρινή αποκλιμάκωση στις αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου, αφού αυτές ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι.

«Αν το ενεργειακό κόστος και οι τιμές της βενζίνης παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα ή αυξηθούν για κάποιο διάστημα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το καταναλωτικό κλίμα, καθώς πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε ο Άντονι Σαλγκιμπένε, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Ameriprise.

Οι πωλήσεις μετοχών ήταν εκτεταμένες την Πέμπτη, με τις τραπεζικές και τις τεχνολογικές μετοχές να κινούνται πτωτικά. Η Morgan Stanley ηγήθηκε των απωλειών στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Οι ενεργειακές μετοχές, όπως οι Chevron και Exxon Mobil, ήταν μεταξύ των λίγων που κινήθηκαν ανοδικά.