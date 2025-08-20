Wall Street: Συνεχίζεται η πτώση με βαρίδι τις Big Tech

Πτώση καταγράφουν την Τετάρτη, για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση, οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης λόγω των πιέσεων από τη γενικευμένη πτώση του τεχνολογικού κλάδου. Οι επενδυτές αξιολόγησαν, επίσης, και μια σειρά από αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου λιανικής πώλησης ενώ αναμένουν την ανακοίνωση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones παραμένει σχεδόν αμετάβλητος στις 44.908,68 μονάδες με πτώση 0,06%. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημειώνει απώλειες 0,46%, στις 6.382 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει πτώση 0,97%, στις 21.109,14 μονάδες.

Οι επενδυτές συνεχίζουν και σήμερα να κατοχυρώνουν τα κέρδη τους από αρκετές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ημιαγωγών, ενισχύοντας, ταυτόχρονα, τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις τους και τη δυναμική της Τεχνητής Νοημοσύνης μακροπρόθεσμα. Η Nvidia υποχωρεί περίπου 3%, ενώ η Advanced Micro Devices και η Broadcom χάνουν πάνω από 3,5% η καθεμία. Οι μετοχές της Palantir υποχωρούν περίπου 5,5% και η Intel πέφτει πάνω από 6%. Οι τεχνολογικές εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης Apple, Amazon, Alphabet και Meta σημείωσαν επίσης πτώση.

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι επενδυτές πραγματοποιούν κέρδη σε μετοχές τεχνολογικών εταιρειών, οι οποίες είχαν μια απίστευτα ισχυρή πορεία, με ορισμένες να σημειώνουν άνοδο άνω του 80% από τα χαμηλά επίπεδα των αρχών Απριλίου. Ο όγκος της αγοράς είναι γενικά αρκετά περιορισμένος στα τέλη Αυγούστου, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερες διακυμάνσεις από ό,τι θα δικαιολογούσαν τα θεμελιώδη μεγέθη», δήλωσε η Carol Schleif, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην BMO Private Wealth.

Η μετοχή της Target υποχωρεί πάνω από 8%, καθιστώντας την ως τη χειρότερη σε απόδοση του S&P 500 μετά την ανακοίνωση της εταιρείας λιανικής πώλησης για νέα μείωση των πωλήσεων και τον διορισμό νέου CEO που θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Φεβρουαρίου. Η Lowe’s, εν τω μεταξύ, σημειώνει άνοδο μετά την ανακοίνωση των κερδών της εταιρείας λιανικής πώλησης ειδών σπιτιού, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Οι επενδυτές αναμένουν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed του Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής διατήρησαν για άλλη μια φορά σταθερά τα επιτόκια, αλλά οι διοικητές της Fed Christopher Waller και Michelle Bowman διαφώνησαν. Τέτοιου είδους διαφωνίες είχαν να σημειωθούν από το 1993.

Η ανακοίνωση των πρακτικών γίνεται δυο ημέρες πριν από τις δηλώσεις του προέδρου της Fed Jerome Powell, τις οποίες οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν για να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την πορεία των επιτοκίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed αποτιμούν σε σχεδόν 85% την πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

«Οι επενδυτές παραμένουν επίσης προσεκτικοί εν όψει της συνάντησης στο Jackson Hole την Παρασκευή. Εάν η γλώσσα του Powell είναι πιο επιθετική, αυτό θα μπορούσε να ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις μετοχές τεχνολογίας, καθώς η συνέχιση αυτών των υψηλών επιτοκίων αποτελεί γενικά εμπόδιο για τον τομέα της τεχνολογίας», πρόσθεσε η Schleif.