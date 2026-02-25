Θετικά πρόσημα στην Wall Street με πρωταγωνιστή τον τεχνολογικό κλάδο

Ανοδικά πρόσημα εμφάνισαν για την Τετάρτη οι δείκτες της Wall Street, εν μέσω της αισιόδοξης τάσης που επέλεξαν να διατηρήσουν οι επενδυτές στο αμερικανικό χρηματιστήριο και καθώς η προσοχή είναι στραμμένη στον τεχνολογικό κλάδο.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Dow Jones κέρδισε 0,63% στις 49.482 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,84% στις 6.947 μονάδες και ο Nasdaq ισχυροποιήθηκε 1,26% στις 23.152 μονάδες.

Σημειώνεται πως μετά από το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης θα βρεθούν στο επίκεντρο των αναλυτών τα αποτελέσματα τριμήνου της Nvidia, η οποία έχει αποδειχθεί ως σηματωρός δείκτης για τη ζήτηση στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι αγορές θα επικεντρωθούν στα μεγέθη τα Nvidia για να κρίνουν το κατά πόσο υπάρχει κορεσμός στη ζήτηση για τα προϊόντα του τεχνολογικού κολοσσού και το κατά πόσο τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Ακόμα. οι επενδυτές αυτή την εβδομάδα παρακολουθούν και τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο πρόεδρος Τραμπ εκφώνησε, χθες, την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους και έκανε θετική αναφορά για την κατάσταση της οικονομίας. Ανακοίνωσε επίσης πρόταση για παροχή πρόσβασης των εργαζομένων σε συνταξιοδοτικό λογαριασμό με κρατική εγγύηση και, ακόμη, επανέλαβε την έκκληση του για απαγόρευση αγοράς μονοκατοικιών από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές.