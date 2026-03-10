Wall Street: Συνεχίζεται η άνοδος καθώς υποχωρεί το πετρέλαιο

Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι τιμές των μετοχών σημειώνουν κέρδη, συνεχίζοντας την ανάκαμψη από την προηγούμενη συνεδρίαση. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, ενώ οι traders παρακολουθούν στενά τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average ενισχύεται κατά 0,83%, στις 48.138,65 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει άνοδο κατά 0,55%, στις 6.833,52 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite σημειώνει θετική μεταβολή κατά 0,73%, στις 22.861,429 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου, που είχαν αυξηθεί έντονα το τελευταίο διάστημα, έπεσαν απότομα μετά την είδηση ότι οι χώρες G7 θα χρησιμοποιήσουν τα έκτακτα αποθέματα αργού πετρελαίου για να μετριάσουν τις διαταραχές που προκαλεί η σύγκρουση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate υποχώρησαν περίπου 10%, διαπραγματευόμενα γύρω στα 84 δολάρια το βαρέλι. Το Brent crude έπεσε επίσης περίπου 10%, στα περίπου 88 δολάρια το βαρέλι.

Κορυφαία στελέχη της International Energy Agency των ΗΠΑ δήλωσαν ότι θα γίνει συνεδρίαση αργότερα μέσα στην ημέρα για να συζητήσει πιθανή απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Όπως έγινε γνωστό, τα μέλη θα «αξιολογήσουν την τρέχουσα ασφάλεια εφοδιασμού και τις συνθήκες της αγοράς ώστε να αποφασίσουν εάν θα διαθέσουν έκτακτα αποθέματα στην αγορά.

Σημειώνεται ότι η Wall Street προέρχεται από μια έντονα μεταβλητή συνεδρίαση, κατά την οποία ο Dow Jones κάλυψε απώλειες άνω των 800 μονάδων μετά την υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Η αναστροφή τροφοδοτήθηκε όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε τη Δευτέρα να εννοηθεί ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα. Αργότερα δήλωσε: «Κάνουμε σημαντικά βήματα προς την ολοκλήρωση του στρατιωτικού μας στόχου».

Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth δήλωσε την Τρίτη ότι «η σημερινή ημέρα θα είναι η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων μέσα στο Ιράν». Πρόσθεσε επίσης ότι το Ιράν «χάνει σοβαρά».

Με το πετρέλαιο να παραμένει στο επίκεντρο, ο Mike Sanders από την Madison Investments εκτιμά ότι μια πτώση των τιμών προς τα 70 ή ακόμα και τα 60 δολάρια το βαρέλι δεν θα αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα για την οικονομία.

«Αντίθετα, αν παραμείνει σε υψηλά επίπεδα — κάτι που πιθανότατα θα συμβεί, δεδομένης της αβεβαιότητας — τότε πιστεύω ότι θα έχει σημασία», δήλωσε ο ίδιος. «Θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να φανεί πλήρως ο αντίκτυπος στην οικονομία».

Ο Paul Gooden, επικεφαλής παγκόσμιων φυσικών πόρων στην Ninety One, ανέφερε την Τρίτη ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι αν οι διαταραχές στην αγορά παραταθούν.

«Οι τιμές του πετρελαίου μπορεί να αυξηθούν ακόμη περισσότερο μέχρι οι υψηλότερες τιμές να αρχίσουν να περιορίζουν τη ζήτηση», είπε. «Σε εκείνο το σημείο, καταναλωτές και επιχειρήσεις αλλάζουν συμπεριφορά: οδηγούν λιγότερο, πετούν λιγότερο ή στρέφονται σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Αυτή η διαδικασία “καταστροφής της ζήτησης” ιστορικά λειτουργεί ως φυσικό όριο για παρατεταμένες εκτοξεύσεις τιμών».