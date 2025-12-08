Wall Street: Πτωτικές τάσεις λόγω ανοδικών αποδόσεων στα ομόλογα

Πτωτικά κινούνται οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, την στιγμή που οι traders έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, που θα πραγματοποιηθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα. Το κλίμα στην πορεία των τιμών των μετοχών επηρεάστηκε αρνητικά και από την απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου, η οποία συνέχισε την πρόσφατη ανοδική της πορεία.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται πτωτικά κατά 0,42%, στις 47.752,80 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει πτώση 0,32% στις 6.848,34 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq πέφτει κατά 0,12% στις 23.549,31 μονάδες.

Οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα αυξάνονται. Οι επενδυτές ανησυχούν για την κατάσταση του πληθωρισμού το νέο έτος και για το αν η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα, τελικά θα είναι σε θέση να συνεχίσει την χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Τις τελευταίες εβδομάδες, επικρατεί όλο και μεγαλύτερη αισιοδοξία ότι η Fed θα μειώσει εκ νέου τα επιτόκια, μετά τη μείωση κατά 0,25% που ανακοίνωσε στις συνεδριάσεις της τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών κεφαλαίων αποτιμούν σε περίπου 87% την πιθανότητα μείωσης, από κάτω του 67% πριν από ένα μήνα.

Η αυξανόμενη, αυτή αισιοδοξία αντικατοπτρίστηκε πρόσφατα στις μετοχές, οι οποίες σημείωσαν τη δεύτερη συνεχόμενη θετική εβδομάδα. Ο S&P 500 και ο Nasdaq σημείωσαν επίσης τετραήμερη ανοδική πορεία την Παρασκευή, ενώ ο Dow σημείωσε την τρίτη θετική συνεδρίαση σε τέσσερις. Οι μετοχές έλαβαν ώθηση εκείνη την ημέρα μετά την καθυστερημένη δημοσίευση των χαμηλότερων από το αναμενόμενο στοιχείων του δείκτη τιμών των βασικών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών για τον Σεπτέμβριο — μία από τις τελευταίες σημαντικές οικονομικές δημοσιεύσεις πριν από την επικείμενη συνεδρίαση της Fed για τη νομισματική πολιτική.

«Η κίνηση της αγοράς που παρατηρήθηκε τις δύο τελευταίες εβδομάδες ουσιαστικά προεξοφλεί την πολύ υψηλή πιθανότητα μείωσης κατά 0,25%», δήλωσε ο Stephen Kolano, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Integrated Partners στο CNBC. «Για κάποιο πολύ απίθανο λόγο, αν δεν προχωρήσουν σε μείωση, ξεχάστε το. Νομίζω ότι οι αγορές θα υποχωρήσουν κατά 2% έως 3%», πρόσθεσε.

Ο τομέας της τεχνολογίας ήταν ισχυρός για την αγορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Οι μετοχές της Broadcom σημείωσαν άνοδο 2% και έφτασαν σε νέο ρεκόρ, αμέσως μετά την αναφορά του The Information ότι η Microsoft συζητά με τον κατασκευαστή τσιπ για το σχεδιασμό εξατομικευμένων τσιπ.

Εν τω μεταξύ, οι μετοχές της Confluent σημείωσαν άνοδο 28% μετά την ανακοίνωση της IBM ότι θα εξαγοράσει την εταιρεία σε μια συμφωνία ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2026. Οι μετοχές της Oracle σημείωσαν άνοδο άνω του 1% εν μέσω του αισιοδοξίας των επενδυτών εν όψει των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της εταιρείας την Τετάρτη.