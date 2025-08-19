Wall Street: Ενδοσυνεδριακό ρεκόρ για τον Dow Jones - Απώλειες στον Nasdaq λόγω Nvidia

Με αρνητικά πρόσημα κινούνται την Τρίτη οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τον Dow Jones να σημειώνει ελαφρά πτώση χάρη στα ισχυρά κέρδη της Home Depot, ενώ, αντίθετα ο Nasdaq Composite υποχωρεί σημαντικά, καθώς η Nvidia οδήγησε τον κλάδο των κατασκευαστών των τσιπ σε υποχώρηση.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει οριακή πτώση 0,04%, στις 44.893,58 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,62%, στις 6.409,29 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινείται έντονα πτωτικά κατά 1,42%, στις 21.321,892 μονάδες.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Dow Jones ανέβηκε σε επίπεδα ιστορικού υψηλού χάρη στα ισχυρά κέρδη της Home Depot, ενώ ο Nasdaq Composite αντιμετώπισε δυσκολίες, καθώς η Nvidia οδήγησε τον τομέα των τσιπ σε πτώση.

Οι μετοχές αρκετών μεγάλων κατασκευαστών τσιπ καταγράφουν πτώση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ασκώντας πίεση στον Nasdaq και τον S&P 500. Οι μετοχές της Nvidia υποχωρούν 2%, ενώ η Advanced Micro Devices και η Broadcom καταγράφουν πτώση άνω του 4% και 2% αντίστοιχα. Η VanEck Semiconductor ETF σημειώνει πτώση 1%. Άλλες σημαντικές εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου, όπως η Tesla, η Meta Platforms και η Netflix, βρίσκονται, επίσης, υπό πίεση.

Η τιμή της μετοχής της Home Depot καταγράφει άνοδο 3,7%, ωθώντας τον δείκτη Dow, μετά τη διατήρηση των προοπτικών για ολόκληρο το έτος από τον «κολοσσό» των οικιακών ειδών. Βεβαίως, τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου ήταν χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Οι επενδυτές αναμένουν τα κέρδη των Lowe’s, Walmart και Target που θα ανακοινωθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα, για να κατανοήσουν πώς τα πηγαίνουν οι καταναλωτές εν μέσω μικτών προοπτικών για τον πληθωρισμό και της εξελισσόμενης εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Η Wall Street αναζητά επίσης ενδείξεις από τον Τζερόμ Πάουελ σχετικά με το τι θα συμβεί στις υπόλοιπες συνεδριάσεις της Fed για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής φέτος. Αξιωματούχοι κεντρικών τραπεζών από όλο τον κόσμο θα συγκεντρωθούν αυτή την εβδομάδα στο Jackson Hole του Wyoming για το ετήσιο οικονομικό συμπόσιο της Fed.

Η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed δείχνει 83% πιθανότητα για μείωση του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο του ποσοστού στην επόμενη συνεδρίαση της Fed για τη χάραξη πολιτικής τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Οι εξελίξεις της Τρίτης έρχονται μετά από μια σχετικά ήσυχη συνεδρίαση. Ο S&P 500 έκλεισε λιγότερο από 1 μονάδα χαμηλότερα τη Δευτέρα, λίγα εκατοστά κάτω από το ρεκόρ που έφτασε την περασμένη εβδομάδα.

«Η ομιλία της Παρασκευής στο Τζάκσον Χολ είναι πιθανότατα ένα σημείο καμπής για τις αγορές, καθώς πιστεύουμε ότι ο Τζέρομ Πάουελ θα σηματοδοτήσει ότι είναι πιθανές μειώσεις επιτοκίων στην επερχόμενη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου», δήλωσε ο Στίβεν Σουάρτζ, ιδρυτικός εταίρος της εταιρείας διαχείρισης περιουσίας Pioneer Financial με έδρα τη Νέα Υόρκη.

«Βραχυπρόθεσμα, πιστεύουμε ότι η χρηματιστηριακή αγορά είναι δίκαια αποτιμημένη, παρά την τεράστια άνοδο που σημείωσε από τα χαμηλά επίπεδα του Απριλίου», πρόσθεσε ο Σουάρτζ. «Οι αποτιμήσεις ενδέχεται να έχουν ακόμη μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου καθώς προχωράμε στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, καθώς οι επενδυτές θα αρχίσουν να συνυπολογίζουν τα κέρδη του 2026, τα οποία αναμένεται να βελτιωθούν χάρη στο ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων και στη μεγαλύτερη σαφήνεια της τιμολογιακής πολιτικής».