Wall Street: Ρεκόρ για Nasdaq εν αναμονή πληθωρισμού

Σε νέα επίπεδα ρεκόρ κινείται τη Δευτέρα ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται να υποδεχθούν αυτή την εβδομάδα νέα δεδομένα για τον πληθωρισμό.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο συμμετέχουν ως επί το πλείστον τεχνολογικές εταιρείες, καταγράφει άνοδο 0,53% και νέο ιστορικό υψηλό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 σημειώνει κέρδη 0,22%, στις 6.502,95 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει elafr;a άνοδο 0,02%, στις 45.470,20 μονάδες.

Η άνοδος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη θετική πορεία της τιμής της μετοχής της Broadcom, κατασκευάστριας μικροεπεξεργαστών, η οποία κινείται άνοδο 4%, και της Nvidia, της δημοφιλούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, η οποία με άνοδο σχεδόν 2% ισοσκέλισε μέρος των απότομων απωλειών του προηγούμενου μήνα. Οι Meta Platforms, Amazon και Microsoft σημειώνουν επίσης άνοδο.

«Συνεχίζει να υπάρχει μεγάλη δυναμική για τις δαπάνες στον τομέα της Tεχνητής Nοημοσύνης, την ανάπτυξη υποδομών Tεχνητής Nοημοσύνης, και αυτό δεν περιορίζεται μόνο στις Magnificent Seven», ανέφερε ο Ross Mayfield, σύμβουλος στρατηγικών επενδύσεων της Baird Private Wealth Management, στο CNBC, σημειώνοντας ότι «οι μετοχές τεχνολογίας έχουν κατά μέσο όρο πολύ καλή απόδοση». «Υπάρχει μια ευρεία δυναμική», συνέχισε.

Οι traders αναμένουν δύο κρίσιμες εκθέσεις για τον πληθωρισμό αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες για την υγεία της οικονομίας, μετά τα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τις προσλήψεις που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Η έκθεση για τον δείκτη τιμών παραγωγού για τον Αύγουστο θα δημοσιευθεί την Τετάρτη, ακολουθούμενη από τον δείκτη τιμών καταναλωτή την Πέμπτη.

Τα στοιχεία διαδέχονται την αναιμική έκθεση για την απασχόληση του Αυγούστου, η οποία ενίσχυσε τις ελπίδες των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μειώσει τα επιτόκια αναφοράς στη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική που θα πραγματοποιήσει αργότερα αυτό το μήνα. Τα στοιχεία για την απασχόληση αύξησαν επίσης την προοπτική μείωσης των επιτοκίων κατά μισό σημείο, σύμφωνα με τα στοιχεία συναλλαγών από το εργαλείο FedWatch.

«Βρισκόμαστε σε ένα είδος καταλυτικού κενού», δήλωσε επίσης ο Mayfield, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να υπάρξει κάποια «πτωτική τάση» με τις αγορές να βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σε μια εποχιακά αδύναμη περίοδο. «Οι αγορές θα βρίσκονται σε μια κατάσταση αναμονής για τον ΔΤΚ, εκτός αν συμβεί κάποιο απρόσμενο γεγονός σε σχέση με τους δασμούς ή το εμπόριο».