Wall Street: Πτώση των Big Tech και άνοδος για τη μικρή κεφαλαιοποίηση

Υποχωρεί σημαντικά την Παρασκευή στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 από τα επίπεδα- ρεκόρ, εμφανίζοντας αρνητική μεταβολή 1,08% στις 6.826,58 μονάδες, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αποχωρούν από τις μετοχές τεχνολογίας και να μετακινούνται σε τομείς της αγοράς με μεγαλύτερη αξία.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite καταγράφει πτώση 1,66% στις 23.202.38 μονάδες και ο βιομηχανικός Dow Jones Industrial Average σημειώνει απώλειες 0,44%, στις 48.489,03 μονάδες.

Ο S&P 500 και ο Nasdaq παρoυσίασαν μεγάλες απώλειες από την πτώση κατά 10% της Broadcom, η οποία, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, οφείλεται σε ανησυχίες για συμπίεση των περιθωρίων κέρδους. Αυτό συνέβη ακόμη και μετά την υπέρβαση των προσδοκιών για το τέταρτο τρίμηνο από την εταιρεία και την ισχυρή πρόβλεψη για το τρέχον τρίμηνο, σύμφωνα με την οποία οι πωλήσεις τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης αναμένεται να διπλασιαστούν.

Καθώς ο τομέας της Τεχνητής Νοημοσύνης αντιμετώπισε μεγαλύτερη πίεση, με εταιρείες όπως η Palantir Technologie και η Micron να σημειώνουν απώλειες μαζί με την Broadcom, άλλοι τομείς της αγοράς, όπως ο χρηματοοικονομικός, ο τομέας της υγείας και ο βιομηχανικός, σημείωσαν μικρά κέρδη. Σε αυτούς τους τομείς, οι Visa, UnitedHealth Group και GE Aerospace είχαν κέρδη.

Η μετοχή της Lululemon ήταν επίσης κερδοφόρα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Οι μετοχές της σημείωσαν άνοδο 8% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας λιανικής πώλησης αθλητικών ενδυμάτων ότι ο διευθύνων σύμβουλός της θα παραιτηθεί στα τέλη Ιανουαρίου, λόγω των κακών επιδόσεων της εταιρείας κατά το παρελθόν έτος.

Η συνεδρίαση της Παρασκευής σηματοδότησε μια ακόμη ημέρα εναλλαγής κλίματος, καθώς οι επενδυτές την Πέμπτη στράφηκαν σε κυκλικές μετοχές που θεωρούνται πιο ευαίσθητες στην οικονομία, ενώ πραγματοποίησαν κέρδη σε μετοχές με προσανατολισμό στην ανάπτυξη που συνδέονται με τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ την Τετάρτη να μειώσει τα επιτόκια για τρίτη φορά φέτος.

Τα κέρδη της Visa και της UnitedHealth, μαζί με άλλα όπως η Nike, ώθησαν τον Dow Jones να κλείσει σε ρεκόρ στην προηγούμενη συνεδρίαση της Πέμπτης. Ο S&P 500 σημείωσε επίσης νέο υψηλό κλείσιμο, ενώ ο Nasdaq έκλεισε χαμηλότερα, καθώς οι μετοχές υψηλής τεχνολογίας, όπως η Alphabet και η Nvidia, σημείωσαν πτώση.

«Ο Dow είχε μια εξαιρετική ημέρα και, αν η τάση συνεχιστεί, θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας ευρύτερης ανόδου», δήλωσε στο CNBC ο Chris Zaccarelli, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Northlight Asset Management. «Το κλειδί για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας της αγοράς είναι η άνοδος του υπόλοιπου της αγοράς ακόμη και χωρίς τη βοήθεια των Magnificent 7, και αν η σκυτάλη μπορεί να περάσει και η άνοδος να διευρυνθεί, τότε δεν θα μας εκπλήξει να δούμε μια άνοδο μέχρι το τέλος του έτους και στις αρχές του επόμενου».

Αυτή την εβδομάδα, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,6%, ενώ ο Dow Jones σημείωσε άνοδο άνω του 1%. Ο Nasdaq είναι ο πιο υπολειπόμενος από τους τρεις βασικούς δείκτες, καταγράφοντας απώλεια άνω του 1% μέχρι σήμερα. Οι εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης έχουν ξεπεράσει τις μεγαλύτερες, με τον δείκτη Russell 2000 να σημειώνει άνοδο άνω του 2% αυτή την εβδομάδα, μετά την επίτευξη νέων ιστορικών υψηλών και κλεισίματος την Πέμπτη.