Wall Street: Πτώση παρά τα θετικά στοιχεία για την αγορά εργασίας

Πτωτικά και με μικρές μεταβολές κινούνται οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παρά το γεγονός των θετικών στοιχείων για την αγορά εργασίας που εμφάνισε η καθυστερημένη έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Ιανουαρίου.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 καταγράφει πτώση 0,01%, στις 6.941,25 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει πτώση 0,27%, στις 23.039.892 μονάδες. Ο βιομηχανικός Dow Jones Industrial Average χάνει 0,45% στις 49.960,98 μονάδες.

Σημειώνεται ότι η έκθεση της Υπηρεσίας Στατιστικής για την Εργασία για τις μη αγροτικές μισθοδοσίες του Ιανουαρίου — η οποία είχε καθυστερήσει λόγω μερικού κλεισίματος της κυβέρνησης που έληξε στις 3 Φεβρουαρίου — έδειξε αύξηση θέσεων εργασίας κατά 130.000 τον περασμένο μήνα.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones ανέμεναν αύξηση 55.000. Το τελευταίο στοιχείο σηματοδότησε επίσης σημαντική άνοδο σε σχέση με τον Δεκέμβριο, ο οποίος αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στις 48.000. Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 4,3%, χαμηλότερα από την πρόβλεψη του Dow Jones για 4,4%.

«Γενικά πρόκειται για θετικό σημάδι, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά σίγουρα δεν έχουμε βγει ακόμη από τη δύσκολη κατάσταση όσον αφορά την αγορά εργασίας. Το “κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση” θα ήταν πιο ακριβής περιγραφή. Το ποσοστό ανεργίας βελτιώνεται σταδιακά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η αγορά εργασίας παραμένει εξαιρετικά αδύναμη», δήλωσε στο CNBC ο Phil Blancato, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών στην Osaic, αναφέροντας ως παράδειγμα το χαμηλό ποσοστό παραιτήσεων. «Σε αυτό το περιβάλλον, είναι σαφές ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μέχρι η αγορά εργασίας να θεωρηθεί “σταθερή”», πρόσθεσε.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, η οποία αρχικά έδωσε στους επενδυτές κάποια αισιοδοξία ότι η οικονομία βρίσκεται σε σταθερή βάση. Η έκθεση αυτή ακολουθεί τα ασθενέστερα από το αναμενόμενο στοιχεία καταναλωτή που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

«Ύστερα από μια μακρά περίοδο κατά την οποία οι αναλυτές προέβλεπαν χλιαρές προοπτικές για την οικονομία λόγω εξασθένησης της αγοράς εργασίας, αυτό το στοιχείο παρέχει μια ισχυρή ένδειξη υπέρ της δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης, της βελτιούμενης αγοράς εργασίας και της αύξησης μισθών που μπορεί να στηρίξει την κατανάλωση», ανέφερε στο CNBC ο Brad Smith, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Janus Henderson Investors. «Η Fed θα λάβει υπόψη αυτό το δεδομένο όταν αποφασίσει τον επόμενο μήνα αν θα διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια. Με τη στάση αναμονής που εξαρτάται από τα στοιχεία, αυτό σίγουρα γέρνει την πλάστιγγα προς τη διατήρηση.»

Οι μετοχές λογισμικού, που αποτέλεσαν βασικό παράγοντα της πτώσης της περασμένης εβδομάδας λόγω φόβων για διαταραχές από την τεχνητή νοημοσύνη, δέχθηκαν ξανά πιέσεις την Τρίτη. Η Salesforce υποχώρησε 4%, ενώ η ServiceNow έπεσε 6%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) σημείωσε πτώση 3%, φτάνοντας 30% κάτω από το υψηλό 52 εβδομάδων.

Αντίθετα, μετοχές εταιρειών που θα ωφεληθούν από επιτάχυνση της οικονομίας ενισχύθηκαν, όπως και όσες εμπλέκονται στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Οι μετοχές της Vertiv, παρόχου ψηφιακών υποδομών, εκτινάχθηκαν 17% αφού η εταιρεία ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη τέταρτου τριμήνου και ισχυρές προοπτικές για το 2026. Άλλες εταιρείες όπως οι Caterpillar, GE Vernova και Eaton κινήθηκαν επίσης ανοδικά στη συνεδρίαση, με άνοδο 2%, 1% και 4% αντίστοιχα.