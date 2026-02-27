Wall Street: Πτώση λόγω υψηλότερων στοιχείων πληθωρισμού

Πτωτικά κινούνται οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Παρασκευή καθώς οι μετοχές υποχωρούν λόγω των τελευταίων στοιχείων του δείκτη τιμών παραγωγού που ήταν πολύ υψηλότερα από το αναμενόμενο, προσθέτοντας στη συνολική επίμονη πληθωριστική πίεση που έχει προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές αυτόν τον μήνα.

Ο βιομηχανικόις δείκτες Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 1,40%, στις 48.805,37 μονάδες, ήτοι κατά 699 μονάδες Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 «πέφτει» κατά 0,74%, στις 6.857,97 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite χάνει 1,09%, στις 22.629,365 μονάδες.

Και οι τρεις βασικοί δείκτες βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος για ολόκληρο τον Φεβρουάριο, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης σε συγκεκριμένους κλάδους και στη συνολική οικονομία.

Οι φόβοι αυτοί εντάθηκαν αφού η fintech εταιρεία του Jack Dorsey, Block, ανακοίνωσε ότι απολύει περισσότερους από 4.000 εργαζομένους, δηλαδή σχεδόν το μισό εργατικό δυναμικό της. Μετοχές στον χρηματοοικονομικό κλάδο και σε άλλους τομείς της αγοράς που συνδέονται με τον οικονομικό κύκλο υποχώρησαν την Παρασκευή.

Μεγάλα ονόματα της βιομηχανίας λογισμικού υπέστησαν επίσης απώλειες την Παρασκευή, κλείνοντας έναν πολύ κακό μήνα λόγω της απειλής διαταραχής του κλάδου από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Salesforce υποχώρησε πάνω από 3% και η Microsoft περισσότερο από 1%, επιβαρύνοντας τον Dow Jones. Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Zscaler έχασε 15% αφού τα αναβαλλόμενα έσοδα και οι χρεώσεις στο δεύτερο δημοσιονομικό τρίμηνο δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες. Η CoreWeave έπεσε 18% λόγω απογοητευτικών προβλέψεων.

Η Nvidia συνέχισε την πτώση μετά τα αποτελέσματά της με μείωση 2% την Παρασκευή. Την προηγούμενη ημέρα συναλλαγών, η μετοχή είχε χάσει πάνω από 5%, κάτι που εξέπληξε πολλούς επενδυτές που παραμένουν αισιόδοξοι για την εταιρεία κατασκευής τσιπ λόγω των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου και του επερχόμενου κύκλου προϊόντων.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά απέδωσαν την πτώση της μετοχής σε αμφιβολίες σχετικά με τη συμφωνία της Nvidia με την OpenAI, στην αρνητική ψυχολογία γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και σε ανησυχίες για το αν οι υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες των hyperscalers για AI είναι βιώσιμες.

Ενισχύοντας το αρνητικό κλίμα, ο δείκτης τιμών παραγωγού του Ιανουαρίου - ένα μέτρο του πληθωρισμού χονδρικής - έδειξε αύξηση 0,5% για τον μήνα. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones ανέμεναν σύξηση 0,3%. Ίσως πιο ανησυχητικό είναι ότι ο δομικός δείκτης PPI, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, κατέγραψε άνοδο 0,8%, πολύ υψηλότερη από την αύξηση 0,3% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι.

«Ανεξάρτητα από το αν βλέπουμε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη, πιο ήπιο πληθωρισμό ή μια ανθεκτική αγορά εργασίας, οι άνθρωποι πουλούν πρώτα και κάνουν ερωτήσεις μετά», δήλωσε ο Chris Zaccarelli, επικεφαλής επενδύσεων της Northlight Asset Management.

«Τα υψηλότερα στοιχεία πληθωρισμού σήμερα το πρωί είναι ακόμη ένας λόγος ανησυχίας μέσα στην “παραδοσιακή” οικονομική ανάλυση της σταθερότητας τιμών και της πλήρους απασχόλησης, ακόμη και πριν οι επενδυτές λάβουν υπόψη το διαταρακτικό δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία.»

Ο Nasdaq οδεύει προς πτώση άνω του 3% για τον Φεβρουάριο και προς τη χειρότερη μηνιαία επίδοση από τον περασμένο Μάρτιο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ETF iShares Expanded Tech-Software (IGV) υποχωρεί 10% για τον μήνα, αυξάνοντας τις απώλειες από την αρχή του έτους στο 23%. Ο S&P 500 βρίσκεται σε τροχιά απώλειας άνω του 1% για τον Φεβρουάριο, ενώ ο Dow οδεύει προς πτώση 0,3%.