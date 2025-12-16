Wall Street: Πτώση λόγω των στοιχείων για την αγορά εργασίας

Πτωτικά κινούνται την Τρίτη οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καθώς οι επενδυτές θεώρησαν ως αρνητικά για την οικονομία τα στοιχεία της καθυστερημένης έκθεσης για την απασχόληση του Νοεμβρίου.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς, ο S&P 500 καταγράφει μείωση 0,32%, στις 6.795,97 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite σημειώνει απώλειες 0,32%, στις 22.984,132 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average χάνει 0,52% στις 48.169,46 μονάδες.

Η έκθεση για την απασχόληση του Νοεμβρίου ήταν καλύτερη από το αναμενόμενο, δείχνοντας αύξηση 64.000 θέσεων εργασίας για το μήνα, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα της Dow Jones προέβλεπαν ότι οι μη αγροτικές μισθοδοσίες θα αυξάνονταν κατά 45.000 κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Παρ' όλα αυτά, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS) ανέφερε ότι τον Οκτώβριο χάθηκαν 105.000 θέσεις εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε επίσης στο 4,6%, το οποίο ήταν πάνω από την πρόβλεψη του Dow Jones για 4,5%, προκαλώντας ανησυχίες για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Οι πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων της Fed τον επόμενο μήνα δεν άλλαξαν μετά τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση, καθώς το CME FedWatch Tool εξακολουθεί να δείχνει μικρές πιθανότητες για μια άλλη μείωση τον Ιανουάριο. Οι traders μελλοντικών συμβολαίων της Fed εκτιμούν επί του παρόντος ότι οι πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα είναι 24%, όπως και πριν από μια μέρα.

«Η αύξηση της απασχόλησης ήταν καλύτερη από τις προσδοκίες, αλλά δεν ήταν αρκετή για να δώσει ένα σαφές μήνυμα, καθώς η ανεργία αυξήθηκε», δήλωσε ο Scott Helfstein, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Global X. «Αυτό διατηρεί "στο τραπέζι" μια άλλη μείωση των επιτοκίων της Fed για τις αρχές του επόμενου έτους, η οποία μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών των μετοχών προς το τέλος του έτους».

Σημειώνεται ότι οι τρεις δείκτες αναφοράς των ΗΠΑ έκλεισαν τη Δευτέρα πτωτικά, υπό την πίεση των απωλειών σε βασικές μετοχές του τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Broadcom έχασε 5,6% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας, ενώ η εταιρεία λογισμικού ServiceNow έπεσε 11,5% και η Oracle έπεσε 2,7%. Οι μετοχές της Microsoft έκλεισαν επίσης χαμηλότερα, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να πραγματοποιούν κέρδη από τις υψηλές συναλλαγές στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και να μετακινούνται σε άλλους τομείς της αγοράς, όπως η υγειονομική περίθαλψη και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά εξακολουθεί να οδεύει προς ένα κερδοφόρο έτος, με κέρδη σε όλους τους έντεκα τομείς του S&P 500.