Wall Street: Πτώση λόγω νέας «φυγής» επενδυτών από τις Big Tech

Πτωτικά κινούνται οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο την Νέας Υόρκης, την Τρίτη, καθώς η αγορά δυσκολεύεται στο να βρει τη δυναμική της εξ’ αιτίας της προηγούμενης πτωτικής εβδομάδας αλλά και των πιέσεων που δέχεται ο τεχνολογικός τομέας.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινείται υποχωρεί κατά 0,30%, στις 6.819,06 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite καταγράφει πτωτική μεταβολή 0,34% στις 22.477,441 μονάδες και ο Dow Jones Industrial Average «χάνει» 0,15%, στις 49.428,87 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι αγορές της Νέας Υόρκης παρέμειναν κλειστές τη Δευτέρα λόγω της αργίας της Ημέρας των Προέδρων.

Οι τεχνολογικές μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των Meta Platforms, Nvidia και Palantir Technologies υποχωρούν περίπου 1% η καθεμία. Οι μετοχές της Salesforce βρίσκονται χαμηλότερα κατά 2%, ενώ της Autodesk μειώνονται κατά 2%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) χάνει 1%, αυξάνοντας τις απώλειές του από την αρχή του έτους στο 22%.

Ο κλάδος λογισμικού δέχεται πιέσεις λόγω φόβων ότι τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν παρόχους εξειδικευμένου λογισμικού.

«Απλώς χρειαζόμαστε χρόνο για να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα κέρδη ορισμένων από αυτές τις εταιρείες», δήλωσε η Leah Bennett, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Concurrent Investment Advisors, στο CNBC. «Νομίζω ότι όσες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν και δεν διαθέτουν ουσιαστικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα γύρω από την επιχείρησή τους, θα δουν επιδείνωση», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι μια τέτοια ανατροπή θα οδηγήσει επίσης την αγορά να ξεχωρίσει τους νικητές του χώρου.

Οι ανησυχίες για τις αναταράξεις της αγοράς λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης έπληξαν κλάδους όπως το λογισμικό, τα ακίνητα, οι μεταφορές φορτηγών και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες την περασμένη εβδομάδα, οδηγώντας τον S&P 500 στη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών. Ο S&P 500 όσο και ο Dow έχασαν πάνω από 1% την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite έχασε πάνω από 2%.

Ο Dow και ο S&P 500 κατέγραψαν την τέταρτη εβδομάδα απωλειών στις τελευταίες πέντε. Ο Nasdaq σημείωσε την πέμπτη συνεχόμενη αρνητική εβδομάδα του, το μεγαλύτερο σερί απωλειών από το 2022.

Σύμφωνα με τον ο Scott Chronert, στρατηγικό αναλυτή μετοχών της Citi, «…το βάρος πέφτει στις εταιρείες να πείσουν τις αγορές για τα μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα.»

Οι ανησυχίες αυτές φάνηκε να επισκιάζουν τα τελευταία στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Τα βασικά στοιχεία CPI ήταν χαμηλότερα από τις προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Dow Jones για τον Ιανουάριο. Αυτό ακολούθησε μια καλύτερη από το αναμενόμενο έκθεση για την απασχόληση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι επενδυτές αναμένουν περισσότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού αυτή την εβδομάδα, καθώς η έκθεση για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες αναμένεται την Παρασκευή. Αύριο Τετάρτη, θα παρακολουθήσουν τα πρακτικά της πρόσφατης συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ.