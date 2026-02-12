Wall Street: Πτώση λόγω μετακίνησης των επενδυτών σε κυκλικούς κλάδους της αγοράς

Πτωτικά κινούνται οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές μετακινούνται από τις τεχνολογικές μετοχές προς εκείνες που θεωρούνται πιο πιθανό να επωφεληθούν από μια αναπτυσσόμενη οικονομία.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται πτωτικά κατά 1,27%, στις 49.486,83 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 χάνει 1,26%, στις 6.853,69 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite υποχωρεί κατά 1,67% στις 22.680,338 μονάδες.

Οι επενδυτές στρέφονται σε πιο κυκλικούς κλάδους της αγοράς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Οι μετοχές των Walmart και Boeing κινήθηκαν υψηλότερα, καταγράφοντας άνοδο 3% και 1% αντίστοιχα.

Αντίθετα οι τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν πιέσεις, καθώς μετοχές των «Magnificent Seven» όπως η Apple και η Amazon υποχωρούν πάνω από 5% και 2% αντίστοιχα. Επιπλέον, η Cisco Systems υποχώρησε 11,8% αφού η εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού δικτύωσης, όπως switches και routers, εξέδωσε απογοητευτικές προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση οι μετοχές έκλεισαν χαμηλότερα αφού νωρίτερα είχαν σημειώσει άνοδο χάρη σε μια ισχυρή έκθεση για την απασχόληση, η οποία έδειξε έντονη αύξηση θέσεων εργασίας κατά 130.000 τον περασμένο μήνα, πολύ πάνω από τις προσδοκίες των οικονομολόγων και σημαντικά υψηλότερα από την αναθεωρημένη προς τα κάτω αύξηση του Δεκεμβρίου. Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,3% από 4,4%.

Ωστόσο, τα ισχυρά στοιχεία απασχόλησης, σύμφωνα με τους αναλυτές περιπλέκουν τις προοπτικές επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) και ενδέχεται να σημαίνουν λιγότερες μειώσεις επιτοκίων από όσες ανέμεναν οι traders, παρά το γεγονός ότι ο υψηλός πληθωρισμός παραμείνει ζήτημα. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία του δείκτη τιμών καταναλωτή της Παρασκευής, ο οποίος θα μπορούσε να δείξει στην κεντρική τράπεζα τι χρειάζεται ώστε η διπλή εντολή της να έρθει σε καλύτερη ισορροπία.

Η Wall Street προετοιμάζεται τώρα για την ανακοίνωση του πληθωρισμού την Παρασκευή. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones αναμένουν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον Ιανουάριο θα δείξει αύξηση 0,3% τόσο στον γενικό όσο και στον βασικό δείκτη, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας.

«Θα δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην έκθεση CPI της Παρασκευής, γιατί αν αυτή είναι ήπια, τουλάχιστον η αγορά θα μπορεί να κατανοήσει ότι το σκέλος του πληθωρισμού στην εξίσωση της Fed υποχωρεί», δήλωσε ο Tom Lee, επικεφαλής έρευνας της Fundstrat Global Advisors, στο CNBC.