Wall Street: Οι εξωφρενικές αποτιμήσεις της ΑΙ οδηγούν σε απώλειες

Με σημαντική πτώση κινούνται οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης βρέθηκαν για άλλη μια φορά υπό βαριά πίεση, εν μέσω ανησυχιών για τις εξωφρενικές αποτιμήσεις τους, παρασύροντας προς τα κάτω και τους υπόλοιπους κλάδους

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 0,90% στις 46.885,97 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 1,14%, στις 6.719,87 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες, 1,78%, στις 23.081,339 μονάδες.

Οι μετοχές εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης παρέμειναν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών στη Wall Street κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η Qualcomm βρέθηκε να χάνει 4%, ακόμη και μετά την ανακοίνωση καλύτερων από τα αναμενόμενα τριμηνιαίων αποτελεσμάτων. Η Advanced Micro Devices, η οποία διακρίθηκε την προηγούμενη ημέρα, υποχώρησε 7%, ενώ η Palantir Technologies και η Oracle σημειώνουν πτώση 4% και 3% αντίστοιχα. Οι μετοχές της Nvidia, που πρωταγωνιστεί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, και της Meta Platforms των «Magnificent Seven», σημείωσαν επίσης πτώση.

Ωστόσο, η Marvell Technology ήταν η «νικήτρια», με τις μετοχές της να σημειώνουν άνοδο σχεδόν 1% έπειτα από μια αναφορά ότι η Softbank είχε σκεφτεί μια πιθανή εξαγορά της εταιρείας κατασκευής τσιπ.

Οι μετοχές που συνδέονται με τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης ανέκαμψαν την Τετάρτη από τις ανησυχίες για την αποτίμησή τους που κυριάρχησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, λειτουργώντας ως πιθανό όφελος για τους κύριους δείκτες. Η AMD έκλεισε με άνοδο άνω του 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση, αφού η εταιρεία ημιαγωγών ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο. Η απόδοση αυτή τράβηξε προς τα πάνω και άλλες μετοχές AI, συμπεριλαμβανομένων των Broadcom και Micron Technology. Η Oracle ανέκτησε επίσης μέρος των πρόσφατων απωλειών της.

Αν και η ανάκαμψη των μετοχών των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης βοήθησε την αγορά να ανακάμψει ελαφρώς ύστερα από ένα αδύναμο ξεκίνημα της εβδομάδας, και οι τρεις κύριοι δείκτες των ΗΠΑ παραμένουν σταθερά στο κόκκινο μέχρι σήμερα.

«Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή του «υπερκύκλου» της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Shirl Penney της Dynasty Financial Partners στο CNBC. «Θα συνεχιστούν οι σημαντικές επενδύσεις, όχι μόνο από μερικές από τις «Magnificent Seven, αλλά και από μεγάλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες όπως η Schwab, η JPMorgan και άλλες».

Η πτώση της Πέμπτης επιδεινώθηκε από τις ανησυχίες για την κατάσταση της αγοράς εργασίας, καθώς τον Οκτώβριο ανακοινώθηκαν σημαντικές απολύσεις. Οι απολύσεις για τον μήνα ανήλθαν συνολικά σε 153.074, σημειώνοντας αύξηση 183% από τον Σεπτέμβριο και 175% από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την Challenger, Gray & Christmas. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί για τον Οκτώβριο τα τελευταία 22 χρόνια. Όχι μόνο αυτό, το 2025 είναι η χειρότερη χρονιά για απολύσεις από το 2009.

Αυτά τα στοιχεία σκιαγραφούν μια ασταθή εικόνα της αμερικανικής οικονομίας, ιδίως ενόψει της έλλειψης δημοσιεύσεων στοιχείων, λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης. Η διακοπή, που βρίσκεται πλέον στην 37η ημέρα, έχει γίνει η μακροβιότερη στην ιστορία της χώρας.

Οι επενδυτές είχαν επίσης τα μάτια τους στραμμένα στην Ουάσινγκτον, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο εξέταζε τα επιχειρήματα σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ. Αναμένουν όλο και περισσότερο ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποφανθεί κατά της επιθετικής εμπορικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, μετά την έκφραση σκεπτικισμού από τους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου την Τετάρτη σχετικά με τη νομιμότητα των εμπορικών φόρων.

Πιθανή απόφαση κατά της πολιτικής Τραμπ αναμένεται να προκαλέσει ανατροπή των δασμών, ωθώντας πιθανώς τις τιμές των μετοχών προς τα πάνω.