Wall Street: Οι ανησυχίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη φέρνουν πτώση

Υποχώρηση καταγράφουν οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης την Τρίτη, υπό την πίεση της πτώσης των μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Palantir, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις αποτιμήσεις των μετοχών που οδηγούν την ανοδική πορεία της αγοράς.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,42%, στις 47.140 μονάδες. Ο ευρύτερος S&P 500 καταγράφει πτώση 1%, διαμορφώνεται στις 6.783 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq κινείται πτωτικά 1,59%, στις 23.455 μονάδες.

Οι μετοχές της Palantir έχασαν 7%, παρόλο που η εταιρεία λογισμικού ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street για το τρίτο τρίμηνο και έδωσε ισχυρές προβλΝψεις, τροφοδοτούμενες από την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στον τομέα της Τεχνητής νοημοσύνης. Η Palantir προβλέπει έσοδα 1,33 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την τρέχουσα περίοδο, υψηλότερα από τα 1,19 δισεκατομμύρια δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές, σύμφωνα με την LSEG. Τα έσοδα του προηγούμενου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 63%.

«Τα αποτελέσματά ήταν καλά, αλλά οι αγορές απογοητεύτηκαν από την έλλειψη ορατότητας της εταιρείας για το σύνολο του 2026»,ανέφερε ο στρατηγικός αναλυτής της Deutsche Bank, Jim Reid. Αναφέρθηκε επίσης σε ανησυχίες σχετικά με την αποτίμηση της Palantir.

Η Palantir, η οποία σημείωσε άνοδο 150% φέτος, διαπραγματεύεται σε τιμή άνω των 200 φορές τα μελλοντικά κέρδη, οπότε οι επενδυτές σε αυτή την εταιρεία και σε άλλες μετοχές τεχνητής νοημοσύνης αναμένουν ότι οι εταιρείες θα συνεχίσουν να αυξάνουν σημαντικά τις προβλέψεις τους για τα κέρδη και τα έσοδα, προκειμένου να δικαιολογήσουν τη συνέχιση της αγοράς των μετοχών. Ο τρέχων δείκτης P/E της Palantir κατά την έναρξη των συναλλαγών της Τρίτης πλησίαζε το 700.

Η Oracle, η οποία έχει τρέχον P/E 60 και μελλοντικό P/E 35, έχασε 2%, μειώνοντας το κέρδος της κατά 50% φέτος. Η κατασκευάστρια μικροεπεξεργαστών AMD, η οποία έχει υπερδιπλασιαστεί φέτος και έχει τρέχον P/E 149, έχασε περισσότερο από 1%. Άλλες μετοχές AI, όπως η Nvidia και η Amazon, επίσης σημείωσαν πτώση. Τα κέρδη των μετοχών AI έχουν οδηγήσει τον μελλοντικό δείκτη τιμής / κερδών του S&P 500 πάνω από 23, κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από το 2000, σύμφωνα με την FactSet.

Οι επενδυτές ανησύχησαν επίσης από τα σχόλια των διευθυντών της Goldman Sachs και της Morgan Stanley. Χθες το βράδυ, ο David Solomon της Goldman δήλωσε ότι «είναι πιθανό να υπάρξει πτώση 10 έως 20% στις αγορές μετοχών κάποια στιγμή τους επόμενους 12 έως 24 μήνες». Ο διευθύνων σύμβουλος της Morgan Stanley, Ted Pick, δήλωσε επίσης: «Πρέπει επίσης να δεχτούμε την πιθανότητα να υπάρξουν πτώσεις, πτώσεις 10 έως 15% που δεν θα προκληθούν από κάποιο είδος μακροοικονομικού φαινομένου».

Η Wall Street έρχεται από μια μικτή συνεδρίαση. Ο S&P 500 και ο Nasdaq έκλεισαν την Δευτέρα υψηλότερα, ενώ ο Dow έπεσε πάνω από 200 μονάδες. Ο S&P 500 μέχρι τη Δευτέρα ήταν μόνο περίπου 1% μακριά από ένα ρεκόρ, έχοντας κλείσει πάνω από 6.800 για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα, μια περίοδο κατά την οποία ο κύριος δείκτης σημείωσε ένα επιπλέον κέρδος 2%.

Περισσότερες από 300 μετοχές του S&P 500 έκλεισαν με απώλειες τη Δευτέρα, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την αδύναμη ευρύτητα και τα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης στον τομέα της τεχνολογίας — ιδίως μετά την πτώση του αριθμού των μετοχών του ευρύτερου δείκτη που σημείωσαν άνοδο τον περασμένο μήνα σε σχέση με τον αριθμό εκείνων που σημείωσαν πτώση.

«Το μεγαλύτερο παράπονο σχετικά με τις μετοχές των ΗΠΑ είναι η εξαιρετικά αποσπασματική κατάσταση της αγοράς, όπου μια χούφτα τεχνολογικών εταιρειών με τεράστια κεφαλαιοποίηση έχουν καλύψει ορισμένα σημαντικά προειδοποιητικά σημάδια που κρύβονται», ανέφερε ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge.