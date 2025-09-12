Wall Street: Νέο υψηλό για Nasdaq εν όψει Fed

Νέο υψηλό σημείωσε ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite την Παρασκευή, στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές ερμήνευσαν τα σημάδια εξασθένισης της απασχόλησης και του ήπιου πληθωρισμού ως ένδειξη ότι η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ θα προβεί τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Ο Nasdaq, ο δείκτης των Big Tech καταγράφει άνοδο 0,40%, στις 22.119,794 μονάδες, με οδηγό την Tesla. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει οριακή κάμψη, 0,04%, στις 6.584,81 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει πτώση 0,43%, στος 45.911,80 μονάδες.

Και οι τρεις βασικοί δείκτες έκλεισαν σε επίπεδα ρεκόρ την Πέμπτη, με τον Dow Jones να τερματίζει πάνω από τις 46.000 μονάδες για πρώτη φορά, και οι τρεις να βρίσκονται σε πορεία για μια κερδοφόρα εβδομάδα. Στην πραγματικότητα, ο S&P 500 βρίσκεται σε πορεία για την καλύτερη εβδομαδιαία απόδοσή του από τις αρχές Αυγούστου και την πέμπτη θετική εβδομάδα σε έξι, ενώ ο Nasdaq βρίσκεται σε πορεία για τη δεύτερη συνεχόμενη κερδοφόρα εβδομάδα. Ο Dow είναι έτοιμος να καταγράψει την πρώτη του θετική εβδομάδα σε τρεις.

Οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην απόφαση της Fed σχετικά με το αν θα μειώσει το βασικό επιτόκιο στις 17 Σεπτεμβρίου. Οι αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης αξιολογούν μια μείωση κατά 0,25% με βεβαιότητα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα θα υποστηρίξουν μια τέτοια απόφαση, σύμφωνα με τον Bill Northey, διευθυντή επενδύσεων στην U.S. Bank Wealth Management. Την Πέμπτη, ο δείκτης τιμών καταναλωτή παρουσίασε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση σε μηνιαία βάση. Ωστόσο, η συνήθως κρίσιμη έκθεση για τον πληθωρισμό επισκιάστηκε από τις εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας, οι οποίες παρουσίασαν μια απροσδόκητη άνοδο στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2021.

Αυτές οι εκθέσεις, καθώς και οι προς τα κάτω αναθεωρήσεις της αύξησης της απασχόλησης από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, επιβεβαιώνουν περαιτέρω την «επιβράδυνση της αγοράς εργασίας» και ότι ο πληθωρισμός «παραμένει καλά συγκρατημένος», γεγονός που «προετοιμάζει πραγματικά το έδαφος για μια μείωση την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο Northey στο CNBC.

«Η Fed είναι απρόθυμη να εκπλήξει τις αγορές και, καθώς οι προσδοκίες έχουν σταθεροποιηθεί γύρω από τη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθεί σε αυτές», είπε.

Ο Northey πρόσθεσε ότι μέσω της συνέντευξης τύπου της Fed και της περίληψης των οικονομικών προβλέψεων, οι επενδυτές θα δουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τη θέση της Fed, όσον αφορά τις προοπτικές τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για τον πληθωρισμό, καθώς και σχετικά με το τι θεωρεί κατάλληλο όσον αφορά τη θέση της νομισματικής πολιτικής έναντι αυτών.

«Και τα τρία αυτά στοιχεία επηρεάζουν πραγματικά την πορεία της καμπύλης των επιτοκίων», συνέχισε. «Για το λόγο αυτό, η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να περιέχει πολλές και σημαντικές πληροφορίες».