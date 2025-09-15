Wall Street: Νέο ρεκόρ του S&P 500 εν όψει Fed

Με μεικτά πρόσημα κινούνται την Δευτέρα οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τον ευρύτερο δείκτη S&P 500 να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, κερδίζοντας 0,45%, στις 6.613,60 μονάδες. Το θετικό κλίμα επήλθε μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας προχωρούν ομαλά. Παράλληλα, οι επενδυτές προετοιμάζονται, επίσης, για τη σημαντική συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite καταγράφει, επίσης άνοδο 0,89%, σε νέο ιστορικό υψηλό, στις 22.338,716 μονάδες. Αντίθετα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει οριακή πτώση 0,04%, στις 45.817,76 μονάδες.

Ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας συζήτησαν για δεύτερη ημέρα τη διαμόρφωση των ποσοστών των δασμών και την επικείμενη προθεσμία για την πώληση της κινεζικής εταιρείας κοινωνικών μέσων TikTok.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι η συνάντηση μεταξύ των αξιωματούχων ήταν θετική και ότι «επετέυχθη επίσης συμφωνία» για μια «συγκεκριμένη» εταιρεία που οι νέοι της χώρας μας ήθελαν πολύ να σώσουν», αναφερόμενος πιθανώς στην TikTok. Οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην απαγόρευση του TikTok εάν η Κίνα δεν εγκαταλείψει τις απαιτήσεις της για μείωση των δασμών και των τεχνολογικών περιορισμών, ανέφερε το Reuters τη Δευτέρα, επικαλούμενο έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Καθώς οι συνομιλίες μεταξύ των χωρών συνεχίζονταν, η ρυθμιστική αρχή της αγοράς της Κίνας δήλωσε ότι η Nvidia παραβίασε τον αντιμονοπωλιακό νόμο της χώρας και ότι θα συνεχίσει την έρευνα της για τον κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών. Οι μετοχές της Nvidia υποχωρούν 1,8%.

Οι μετοχές της Tesla καταγράφουν άνοδο 7% μετά την αποκάλυψη από τον CEO Elon Musk της αγοράς μετοχών αξίας περίπου 1 δισ.δολαρίων, της μεγαλύτερης αγοράς του στην ανοιχτή αγορά και της πρώτης σημαντικής αγοράς του από το 2020. Οι επενδυτές θεώρησαν την αγορά ως ψήφο εμπιστοσύνης του Μασκ στην εταιρεία, η οποία προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της προς τη Ρομποτική, καθώς ο ανταγωνισμός στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων έχει ενταθεί.

Τα κέρδη της Δευτέρας έρχονται μετά τα τελευταία οικονομικά στοιχεία που δείχνουν μια αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας και έναν ήπιο πληθωρισμό, που πυροδότησαν ελπίδες ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια όταν ολοκληρώσει τη συνεδρίασή της την Τετάρτη. Η αγορά εκτιμούσε με 96% βεβαιότητα ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο του ποσοστού, με μια μικρή πιθανότητα 3,6% για μια πιο απότομη μείωση μισού ποσοστού, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

«Η αγορά αναμένει πλήρως ότι η Fed θα ξεκινήσει μια σειρά μειώσεων επιτοκίων στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας», δήλωσε ο Scott Wren, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων αγορών της Wells Fargo Investment Institute. «Μεγάλο μέρος των σημερινών κινήσεων αφορά τους επενδυτές που προετοιμάζονται για την ανακοίνωση της Τετάρτης. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα γεγονός του τύπου «αγοράστε τη φήμη, πουλήστε στην είδηση», αλλά είναι ασφαλές να πούμε ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά πιθανότατα δεν θα θέλουν να μπουν στην Τετάρτη με short θέση».

Τα χαμηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να συνεχίσουν να στηρίζουν την χρηματιστηριακή αγορά, η οποία έχει λάβει ώθηση από τον ενθουσιασμό των επενδυτών γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, παρά τους κινδύνους για τις οικονομικές προοπτικές. Οι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης τη Γερουσία για να δουν αν ο Stephen Miran θα ορκιστεί ως κυβερνήτης της Fed εγκαίρως για τη συνεδρίαση της FOMC αυτή την εβδομάδα.