Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Dow Jones λόγω πληθωρισμού κα επιτοκίων

Ανοδικά κινούνται οι τιμές των μετοχών την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν ότι τα τελευταία στοιχεία για τον βασικό δείκτη πληθωρισμού δεν θα εμποδίσουν την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ να προχωρήσει σε μείωση του βασικού της επιτοκίου την επόμενη εβδομάδα.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 594 μονάδων (+1,29%), στο επίπεδο των 46.076,82 μονάδων. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημειώνει κέρδη 0,82%, ΣΤΙΣ 6.585,83 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινείται ανοδικά κατά 0,71%, στις 22.041,654 Και οι τρεις βασικοί ι δείκτες σημειώνουν νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν ήταν συγκεχυμένα, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Αύγουστο να είναι, μεν, υψηλότερος από τον αναμενόμενο σε μηνιαία βάση, αλλά σύμφωνος με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, σε ετήσια βάση.

Ο δείκτης CPI παρουσίασε αύξηση 0,4% για τον μήνα, υψηλότερη από το 0,3% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones. Ωστόσο, ο δείκτης κατέγραψε 2,9% σε ετήσια βάση, όπως αναμενόταν. Επιπλέον, ο λεγόμενος βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος εξαιρεί τα ευμετάβλητα τρόφιμα και την ενέργεια, αυξήθηκε κατά 0,3% τον Αύγουστο και κατά 3,1% σε σχέση με πέρυσι. Και οι δύο ήταν σύμφωνοι με τις προβλέψεις των αναλυτών του Dow Jones.Η έκθεση έρχεται επίσης μια μέρα μετά την απροσδόκητη πτώση του δείκτη τιμών παραγωγού κατά 0,1% σε μηνιαία βάση.

Εν τω μεταξύ, η αγορά εργασίας παρουσίασε ένα ακόμη σημάδι επιβράδυνσης καθώς οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας σημείωσαν μια απροσδόκητη αύξηση την Πέμπτη, μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω των στοιχείων για την αύξηση της απασχόλησης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα Οι εργαζόμενοι που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 6 Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 27.000 από την προηγούμενη περίοδο σε 263.000, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2021. Αυτό είναι περισσότερο από τα 235.000 που είχαν προβλεφθεί.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων μειώθηκαν την Πέμπτη μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, με την απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς να πέφτει στο 4%.

Με τις αυξανόμενες ενδείξεις επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ, οι αγορές προεξοφλούν, με βεβαιότητα, μια μείωση επιτοκίων κατά 0,25% στο τέλος της συνεδρίασης της Fed στις 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Οι πιθανότητες η κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια κατά 0,5% έχουν επίσης αυξηθεί.

«Η μείωση κατά 0,25% είναι σίγουρη και η μείωση κατά 0,5%παραμένει στο τραπέζι, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τα στοιχεία για την ανεργία», δήλωσε στο CNBC ο Jay Woods, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Freedom Capital Markets. «Το συμπέρασμα είναι να παρακολουθήσουμε την απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου. Αν δούμε το 10ετές να φτάνει στο 3%, τότε η αγορά θα μπορούσε να ανακάμψει».

Η κίνηση της Πέμπτης ακολουθεί ένα κλείσιμο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για τον S&P 500, τροφοδοτούμενο από την τεράστια άνοδο της Oracle. Οι επενδυτές αξιολόγησαν θετικά τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας στον τομέα των υπηρεσιών cloud και της Τεχνητής Νοημοσύνης γενικότερα.