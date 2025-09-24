Wall Street: Μικρή υποχώρηση λόγω πιέσεων στις Big Tech

Με μικρές απώλειες κινούνται την Τετάρτη οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης καθώς οι μετοχές των κορυφαίων Big Tech και ειδικά όσων σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως η Nvidia και η Oracle βρίσκονται υπό πίεση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημειώνει πτώση 0,31%, στις 6.636,04 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,42% στις 22.478,149 μονάδες. O βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει, επίσης, πτώση 0,24%, στις 46.183,3 μονάδες.

Η Nvidia παρουσιάζει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, καθώς προσπάθησε να ανακτήσει μέρος των απωλειών της από την Τρίτη, μια ημέρα που κυριαρχούσαν οι εντονότεροι φόβοι για τον κυκλικό χαρακτήρα του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αυτό προκλήθηκε από τη συνεργασία μεταξύ του κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών και της OpenAI. Η Nvidia, μαζί με την Oracle, άλλη κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, σημείωσε πτώση την Τρίτη, λόγω ανησυχιών ότι η πρόοδος εξαντλείται, με τις προοπτικές να έχουν ήδη προεξοφληθεί στις μετοχές.

Η Oracle επέκτεινε τις τελευταίες απώλειές της την Τετάρτη, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να συγκεντρώσει κεφάλαια από την πώληση εταιρικών ομολόγων. Επιπλέον, οι μετοχές της Micron Technology σημειώνουν πτώση περίπου 2%, καθώς τα κέρδη και οι προβλέψεις της εταιρείας δεν ήταν αρκετά ισχυρά για να εντυπωσιάσουν τους επενδυτές, σηματοδοτώντας ότι η εμπιστοσύνη στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης εξακολουθεί να είναι αμφίβολη.

Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση την Τρίτη, διακόπτοντας μια τριήμερη ανοδική πορεία, λόγω των ανησυχιών για τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς είχε φτάσει σε νέο ιστορικό υψηλό νωρίτερα στη συνεδρίαση και κατέγραψε ρεκόρ κλεισίματος τη Δευτέρα. Ο Nasdaq Composite υποχώρησε επίσης, επηρεασμένος από την Nvidia.

Οι επενδυτές ενδέχεται επίσης να πραγματοποιούν κέρδη εν μέσω των αυξημένων αποτιμήσεων της αγοράς, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Jerome Powell, σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Παρά την πρόσφατη υποχώρηση, ο Jay Hatfield της Infrastructure Capital Advisors εξακολουθεί να έχει θετική άποψη για την αγορά, χαρακτηρίζοντας τη δραστηριότητα της Τετάρτης ως «bullish stall» (αντιστάθμιση ανοδικής τάσης). Ο ίδιος αύξησε πρόσφατα τον στόχο τιμής του για τον S&P 500 σε 7.000, κάτι που σημαίνει άνοδο άνω του 5% από το κλείσιμο της Τρίτης.

«Αυτή η αγορά δεν θέλει να πέσει», είπε, σημειώνοντας ότι ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς εξακολουθεί να είναι περίπου 3% υψηλότερος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αυτό είναι πολύ περισσότερο από τη μέση πτώση του 4,2% τα τελευταία πέντε χρόνια. «Αν προσθέσουμε αυτές τις ημέρες σταθερότητας, αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα θα είναι υπέροχα στα μέσα Οκτωβρίου, καθώς θα μπαίνουμε στην περίοδο των κερδών».

Οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί εν όψει των στοιχείων για τις αιτήσεις ανεργίας την Πέμπτη και των στοιχείων για τον πληθωρισμό PCE την Παρασκευή. Παρακολουθούν επίσης τις ανησυχητικές εξελίξεις σχετικά με το κλείσιμο της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να ακυρώσει μια συνάντηση με τον ηγέτη της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ και τον ηγέτη της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτρέψει το κλείσιμο πριν τη λήξη της προθεσμίας στις 30 Σεπτεμβρίου.

«Η ακύρωση αυτή έχει προκαλέσει νέα ανησυχία ότι η χρηματοδότηση θα εξαντληθεί στην προθεσμία της επόμενης εβδομάδας και ότι θα μπορούσαμε να δούμε το πρώτο κλείσιμο από το χειμώνα του 2018-19», έγραψε ο Jim Reid της Deutsche Bank σε report του .