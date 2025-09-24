Γιατί η bull market ξεπερνάει κάθε προσδοκία

Από τη στιγμή που οι επενδυτές συνήθισαν τις μη συμβατικές τακτικές που εφαρμόζει και ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ και παράλληλα δείχνουν να απορροφούν τους κραδασμούς από την επιβολή των υψηλότερων δασμών των τελευταίων δεκαετιών στο παγκόσμιο εμπόριο, τίποτα δε δείχνει ικανό να τους πτοήσει και τίποτα δεν δείχνει αρκετό να διακόψει την bull market.

Είναι, όμως, ακριβώς έτσι; Ο Τζερόμ Πάουελ μοιάζει αμετακίνητος σε ό,τι αφορά την ταχύτητα μείωσης των επιτοκίων, την ώρα που η S&P Global προειδοποιεί πως ενώ το αμερικανικό ΑΕΠ βρίσκεται σε φάση μεγέθυνσης, οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι η ανάπτυξη εξασθενεί απειλητικά με αποτέλεσμα να επιβραδύνουν και οι προσλήψεις.

Ανησυχίες και φόβοι υπάρχουν, λοιπόν, όπως αυτοί που εξέφρασε χθες ο Πάουελ. Ο επικεφαλής της Fed είπε με απλά λόγια ότι η νομισματική πολιτική σήμερα μοιάζει με… δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία πλευρά, αν τα επιτόκια παραμείνουν υψηλά για πολύ καιρό, ελλοχεύει ο κίνδυνος αύξησης της ανεργίας, ενώ από την άλλη υπάρχει η απειλή αναθέρμανσης του πληθωρισμού στην περίπτωση που τα επιτόκια μειωθούν δραστικά.

Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε τάχθηκε ξανά υπέρ μίας πιο επιφυλακτικής στάσης, πηγαίνοντας για μία ακόμη φορά κόντρα στον Τραμπ.

Από κει και πέρα, οι κυριότερες εστίες προβληματισμού σχετίζονται με τους γεωπολιτικούς κινδύνους, την πιθανότητα ύφεσης λόγω των δασμών και το «ξεφούσκωμα» της επενδυτικής μανίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Παρ’ όλα αυτά, από την ακραία αβεβαιότητα και την bear market του περασμένου Απριλίου, τα παγκόσμια χρηματιστήρια έχουν διανύσει μία περίοδο εντυπωσιακών ρεκόρ, για να φτάσουν στο σήμερα, όπου τα ιστορικά υψηλά μοιάζουν με κάτι εντελώς… φυσιολογικό.

Βλέπετε, το φθηνό χρήμα που έχει υποσχεθεί ο Τραμπ, σε συνδυασμό με την αδιάκοπη φρενίτιδα για την τεχνητή νοημοσύνη, συντηρούν την ανοδική πορεία των μετοχών και… σπρώχνουν ολοένα και υψηλότερα τις τιμές-στόχους. Δεν είναι τυχαίο ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει επί τα βελτίω τις εκτιμήσεις τους και μάλιστα ουκ ολίγες φορές μέσα σε λίγους μήνες.

Την περασμένη Παρασκευή ήταν η Goldman Sachs αυτή που αναβάθμισε την πρόβλεψη για την τιμή-στόχο του S&P 500 στις 6.800 μονάδες από 6.600 μονάδες προηγουμένως. Αυτό σημαίνει ότι η αμερικανική τράπεζα δίνει περιθώριο ανόδου για τον κορυφαίο δείκτη των παγκόσμιων αγορών μόλις 2% στο διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου.

Για τη συνέχεια, η Goldman τοποθετεί τον S&P 500 στις 7.000 μονάδες σε 6 μήνες και στις 7.200 μονάδες σε 12 μήνες, υποδηλώνοντας άνοδο 5% και 8%, αντίστοιχα.

Μπορεί η Goldman να μη βλέπει νέο εκρηκτικό bull run, αλλά τουλάχιστον δεν προβλέπει και διόρθωση διαρκείας.

Στον αντίποδα και παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις, ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν για πιθανές διορθώσεις ή/και sell-off, στο σενάριο που η νομισματική πολιτική της Fed δεν ευθυγραμμιστεί με τις προσδοκίες των επενδυτών.

Για παράδειγμα, ενώ ο Τραμπ πιστεύει ότι τα επιτόκια του δολαρίου θα πρέπει να επιστρέψουν προς το 1%, από 4%-4,25% σήμερα, η οικονομία των ΗΠΑ ίσως δεν χρειάζεται τόσο επιθετική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, όπως εξάλλου τόνισε και ο Πάουελ.

Αν, λοιπόν, η οικονομία συνεχίσει να ανακάμπτει και τα εταιρικά κέρδη το ίδιο, αλλά η Fed προχωρήσει τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων, οι αγορές θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μία ακόμα περίεργη συνθήκη. Ένα στρες ρευστότητας που θα αντανακλά στην ουσία τις ανησυχίες για αναζωπύρωση του πληθωρισμού.

Γι’ αυτό το λόγο οι αγορές θα περιμένουν με αγωνία κάθε νέο στοιχείο για την απασχόληση και την το ΑΕΠ των ΗΠΑ, θέλοντας να αξιολογήσουν κατά πόσο η Fed θα συνεχίσει τις μειώσεις ή θα κάνει πίσω.

Οι επενδυτές σήμερα δεν πιστεύουν ότι η αμερικανική οικονομία θα πέσει σε ύφεση πριν το τέλος του 2025 και ποντάρουν στη συνέχιση του χρηματιστηριακού ράλι, όπως δείχνει και το σχετικό βαρόμετρο της Αμερικανικής Ένωσης Ιδιωτών Επενδυτών.

Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις των αναλυτών επενδυτικών οίκων, ο S&P 500 θα ολοκληρώσει το 2025 κοντά στις 7.200 μονάδες ή 8% υψηλότερα από το τρέχον επίπεδο.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η RBC Capital, η οποία έχει θέσει ως τιμή-στόχο για τον S&P 500 τις 7.100 μονάδες στο β’ εξάμηνο του 2026, όμως τώρα πιστεύει ότι και αυτό το ρεκόρ μπορεί να καταρριφθεί, στην περίπτωση που η ιστορία επαναληφθεί με φόντο τις μειώσεις των επιτοκίων από την Fed.