Wall Street:  Μεικτά πρόσημα μετά τα ρεκόρ 

Υποχώρηση καταγράφουν ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 και ο Nasdaq την Πέμπτη, στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν, ήδη, μια σειρά από κέρδη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, ενώ ολοκληρώθηκε η συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς, S&P 500 υποχωρεί κατά 0,36% στις 6.866,05 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινείται πτωτικά κατά 0,89%, τις 23.746,16 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial υπεραποδίδει σημειώνοντας άνοδο 0,33% στις 47.789,88 μονάδες

Οι τεχνολογικοί γίγαντες Alphabet, Meta και Microsoft δημοσίευσαν τα τριμηνιαία τους αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη. Ενώ οι μετοχές της Alphabet σημείωσαν άνοδο περίπου 4% χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα, οι μετοχές της Meta και της Microsoft υποχώρησαν 9% και 2% αντίστοιχα. Οι επενδυτές ανησύχησαν για τις αυξημένες προοπτικές δαπανών τόσο για τη Meta όσο και για τη Microsoft.

Η πτώση της Meta και της Microsoft, καθώς και του γίγαντα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Nvidia, σηματοδοτούν μια στροφή μακριά από τις μετοχές τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ενώ αυτές σημείωσαν πτώση, οι μετοχές τραπεζών όπως η JPMorgan και η Bank of America σημείωσαν κέρδη, όπως και οι μετοχές του τομέα της υγείας, μετά τα ισχυρότερα από το αναμενόμενο τριμηνιαία αποτελέσματα και την αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων της Eli Lilly.

«Είναι μια ημέρα αξίας», δήλωσε ο Jed Ellerbroek, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management, σε συνέντευξή του στο CNBC. Και αυτό γιατί η τεχνολογία ηγείται της αγοράς τον τελευταίο καιρό, η κίνηση των επενδυτών είναι «πιθανώς φυσιολογική και υγιής», αν και «όλα τα σημάδια δείχνουν ότι οι δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης παραμένουν εξαιρετικά υψηλές», σημείωσε.

Οι εξελίξεις στο εμπόριο ήταν επίσης στο επίκεντρο της προσοχής, αφού ο Τραμπ συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς για τη φαιντανύλη από την Κίνα στο 10%. Αυτό μειώνει τον συνολικό φόρο επί των κινεζικών εισαγωγών από 57% σε 47%. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Πεκίνο θα καταβάλει προσπάθειες για να σταματήσει την είσοδο φαιντανύλης στις ΗΠΑ και θα αγοράσει αμερικανική σόγια μαζί με άλλα γεωργικά προϊόντα. Η Κίνα ανέβαλε επίσης κατά ένα έτος την τελευταία περιοριστική μέτρο για τις εξαγωγές σπάνιων γαιών. «Το ζήτημα των σπάνιων γαιών έχει επιλυθεί», δήλωσε ο Τραμπ.

Βεβαίως, άλλα ζητήματα, όπως η εξαγωγή τσιπ Nvidia και η πώληση της TikTok, παραμένουν ανεπίλυτα. Αν και το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε ότι η χώρα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την «επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την TikTok», το υπουργείο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα.

«Αυτό δεν έχει τελειώσει καθόλου», δήλωσε ο Ellerbroek, προσθέτοντας: «Η εμπορική αστάθεια που σχετίζεται με τον Τραμπ θα παραμείνει χαρακτηριστικό των κεφαλαιαγορών μας όσο είναι πρόεδρος. Αυτή είναι η υπόθεσή μου, και το χθεσινό αποτέλεσμα το επιβεβαιώνει».

Μαζί με την Nvidia, άλλες μετοχές εταιρειών κατασκευής τσιπ, όπως η Broadcom και η AMD, βρέθηκαν υπό πίεση την Πέμπτη.

Ο Ellerbroek δήλωσε ότι οι ημιαγωγοί είναι η «μπάλα που παίζεται» μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. «Αυτό είναι απλώς ένα χαρακτηριστικό της επένδυσης σε ημιαγωγούς. Αν θέλετε αυτή την ανάπτυξη, αν θέλετε αυτή την έκθεση στον κύκλο κεφαλαιουχικών δαπανών των κέντρων δεδομένων, πρέπει να υποβάλετε τον εαυτό σας στην πολιτική αστάθεια, και αυτό δεν πρόκειται να εξαφανιστεί», δήλωσε στο CNBC.

Η Wall Street κλείνει μια μέρα με ανάμεικτα αποτελέσματα. Ο Dow υποχώρησε την Τετάρτη, κλείνοντας ελαφρώς χαμηλότερα, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει για λίγο ιστορικό υψηλό. Ο S&P 500 έκλεισε αμετάβλητος, ενώ ο Nasdaq έκλεισε με άνοδο σχεδόν 0,6%. Όπως και ο Dow, τόσο ο ευρύς δείκτης της αγοράς όσο και ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, σημείωσαν νέα ενδοημερήσια υψηλά, με τον τελευταίο να καταγράφει επίσης νέο υψηλό κλείσιμο.

Αυτές οι κινήσεις ήρθαν μετά τη δήλωση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Jerome Powell, ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να μη μειώσει ξανά τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, κάτι στο οποίο είχαν στοιχηματίσει οι επενδυτές. «Μια περαιτέρω μείωση του επιτοκίου πολιτικής στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου δεν είναι δεδομένη. Κάθε άλλο», δήλωσε. Η Fed μείωσε την Τετάρτη το επιτόκιο αναφοράς για τις ολονύκτιες δανειοδοτήσεις κατά 0,25%.