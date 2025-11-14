Wall Street: Μεικτά πρόσημα και μικρή ανάκαμψη των Big Tech

Η μικρή υποχώρηση του Dow Jones Industrial Average και η ανάκαμψη του Nasdaq μια ημέρα μετά την χειρότερη συνεδρίαση που γνώρισε η Wall Street σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης στη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Ο τεχνολογικός δείκτης Dow Jones χάνει 0,34% στις 47.297,021 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,52%, στις 22.988,748 μονάδες, διακόπτοντας τη σειρά τριών ημερών με απώλειες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει μικρά κέρδη ο,32% στις 6.759,19 μονάδες.

Ο τομέας της τεχνολογίας ανέκαμψε ελαφρώς μετά την πίεση που δέχτηκε τις τελευταίες ημέρες. Οι Nvidia και Advanced Micro Devices ανέκαμψαν από την πτώση που σημείωσαν στην προηγούμενη συνεδρίαση, όπως και οι Palantir Technologies και Tesla, οι οποίες σημείωσαν απώλειες άνω του 6% την προηγούμενη ημέρα.

Το Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) σημείωσε άνοδο σχεδόν 1%, ανακτώντας μέρος της πτώσης 2% που σημείωσε την Πέμπτη.

Οι κύριοι δείκτες των ΗΠΑ κατέγραψαν την Πέμπτη την χειρότερη ημερήσια απόδοση τους από τις 10 Οκτωβρίου. Ο Dow Jones έχασε περίπου 800 μονάδες, ανακτώντας τα κέρδη που είχε σημειώσει στην συνεδρίαση της Τετάρτης, όταν ξεπέρασε το επίπεδο των 48.000 μονάδων. Ο Nasdaq υποχώρησε πάνω από 2%, καθώς οι τεχνολογικοί γίγαντες υπέστησαν σημαντικές απώλειες.

Αν και αυτές οι απώλειες έθεσαν αρχικά τον Nasdaq σε τροχιά να σπάσει το σερί επτά εβδομάδων κερδών, η άνοδος της Παρασκευής τον έφερε ξανά σε θετικό έδαφος για την εβδομάδα. Ο δείκτης με μεγάλη συμμετοχή τεχνολογικών μετοχών έκλεισε με άνοδο 0,1% για την εβδομάδα. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,5% για την εβδομάδα, ενώ ο Dow έκλεισε με άνοδο 0,6%.

Οι ανησυχίες σχετικά με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ενταθεί αυτή την εβδομάδα, με την πρόσφατη κατάρρευση της μετοχής της Oracle, που κάποτε ήταν πολύ δημοφιλής, να τρομάζει ακόμη περισσότερο τους επενδυτές σχετικά με τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών, την τεράστια αύξηση της χρηματοδότησης μέσω δανεισμού και τα ραγδαία αυξανόμενα σχέδια επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη. Βεβαίως, η ανάπτυξη της Oracle εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συμφωνία της με την OpenAI για υπηρεσίες cloud και η εταιρεία διαθέτει πολύ λιγότερα μετρητά σε σύγκριση με τις υπερμεγέθεις εταιρείες.

«Μεγάλο μέρος της αγοράς στηρίζεται στο εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε στο CNBC, ο Yung-Yu Ma, επικεφαλής των στρατηγικών επενδύσεων της PNC Asset Management. «Αυτή η υποχώρηση είναι μια υγιής υποχώρηση. Και έχουμε αυτή την ώθηση και την έλξη στην αγορά, έχουμε αυτή την επαναφορά του επενδυτικού κλίματος, αλλά έχουμε επίσης πολλές αποτυχημένες προσπάθειες ξεμπλοκαρίσματος και χαρτογραφικά διαγράμματα. Και αυτό χρειάζεται χρόνο για να ξαναχτιστεί».

Η αυξανόμενη ανησυχία για την επικείμενη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σχετικά με τα επιτόκια πρόσθεσε επίσης πίεση στην αγορά αυτή την εβδομάδα. Οι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι υπάρχει πιθανότητα άνω του 51% η κεντρική τράπεζα να μειώσει το βασικό επιτόκιο δανεισμού κατά ένα τέταρτο του ποσοστού κατά τη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο, ποσοστό χαμηλότερο από το 62,9% που εκτιμούσαν οι αγορές νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και το 95,5% που εκτιμούσαν πριν από ένα μήνα, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Οι επενδυτές υπολογίζουν σε μια άλλη μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο για να αναζωογονήσουν την οικονομία, καθώς και την ανάληψη κινδύνων στη Wall Street. Ωστόσο, ορισμένα μέλη της Fed ανησυχούν όλο και περισσότερο ότι ο πληθωρισμός είναι πολύ επίμονος για να δικαιολογήσει μια άλλη μείωση των επιτοκίων φέτος.

Η διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, η μακροβιότερη στην ιστορία, έληξε το βράδυ της Τετάρτης, μετά από περισσότερο από έξι εβδομάδες. Η εξέλιξη αυτή αναμενόταν να τερματίσει μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές λειτουργούσαν χωρίς σημαντικά οικονομικά στοιχεία. Αντ' αυτού, έθεσε νέα ερωτήματα. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, υπονόησε ότι ορισμένα οικονομικά στοιχεία που επρόκειτο να δημοσιευθούν κατά τη διάρκεια της αδιέξοδης κατάστασης ενδέχεται να μην δημοσιευθούν ποτέ.