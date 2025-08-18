Wall Street: Μεικτά πρόσημα και μικρές μεταβολές εν αναμονή Παουελ

Νευρικότητα, μεικτά πρόσημα και μικρές μεταβολές είναι τα χαρακτηριστικά της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα. Η αγορά, ύμφωνα με τους αναλυτές ηρέμησαν μετά από μια κερδοφόρα εβδομάδα, με τους traders να περιμένουν τα κέρδη των εταιρειών του κλάδου του λιανικού εμπορίου καθώς και την ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Jerome Powell.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει οριακή άνοδο 0,01%, στις 44.948,44 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημειώνει οριακή πτώση 0,05%, στις 6.446,92 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite σημειώνει απώλειες 0,11% στις 21.600,517 μονάδες.

Οι μετοχές της Novo Nordisk σημείωσαν άνοδο άνω του 4% μετά την έγκριση από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) του φαρμάκου Wegovy της εταιρείας για τη θεραπεία σοβαρών ηπατικών παθήσεων.

Μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης, όπως οι Home Depot, Lowe’s, Walmart και Target, είναι μεταξύ των μεγάλων εταιρειών που αναμένεται να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους αυτή την εβδομάδα. Οι επενδυτές θα αναλύσουν αυτές τις εκθέσεις για να βρουν ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση των καταναλωτών στις ΗΠΑ.

Η Fed θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής αυτή την εβδομάδα, καθώς τα μέλη της κεντρικής τράπεζας θα ταξιδέψουν στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ για το ετήσιο συμπόσιο οικονομικής πολιτικής.

Οι επενδυτές αναμένεται ότι παρακολουθήσουν με ενδιαφέρον την εκδήλωση προκειμένου να εντοπίσουν ενδείξεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed αποτιμούν σε σχεδόν 85% την πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση πολιτικής τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Σημειώνετσι ότι οι τρεις βασικοί δείκτες έκλεισαν τη δεύτερη συνεχόμενη κερδοφόρα εβδομάδα. Η ίδια εβδομάδα ήταν η τέταρτη κερδοφόρα εβδομάδα κερδών από τις τελευταίες πέντε για τον S&P 500 και τον Nasdaq.

Οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης υπεραπέδωσαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτισαν στις επικείμενες μειώσεις των επιτοκίων.