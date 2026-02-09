Wall Street: Μεικτά πρόσημα εν όψει νέων εταιρικών κερδών και οικονομικών στοιχείων

Μεικτές τάσεις καταγράφουν οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης , τη Δευτέρα, με τον βιομηχανικό Dow Jones να παραμένει πάνω από το «φράγμα» των 50.000 μονάδων. Οι traders αναμένουν κρίσιμα οικονομικά στοιχεία και έναν ακόμη γύρο ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων, μετά από μια ευμετάβλητη εβδομάδα.

Ο Dow Jones κινείται οριακά με πτώση 0,03% στις 50.102,43 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κερδίζει 0,53%, στις 6.968,93 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite καταγράφει άνοδο 0,98%, στις 23.255,67 μονάδες.

Οι μετοχές της εταιρείας Oracle ενισχύθηκαν κατά 8% αφού η D.A. Davidson αναβάθμισε τη σύστασή της από «ουδέτερη» σε «αγορά», λόγω αισιοδοξίας γύρω από την OpenAI και τους ωφελημένους από αυτήν.

Άλλες μετοχές του κλάδου των τσιπς, όπως η Nvidia και η Broadcom, συνέχισαν επίσης τα κέρδη τους από την προηγούμενη συνεδρίαση, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 3% και πάνω από 1% αντίστοιχα.

Οι επενδυτές, ακόμη, θα έχουν την προσοχή τους στραμμένη στην καθυστερημένη έκθεσης για την απασχόληση του Ιανουαρίου από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics), η οποία αναμένεται την Τετάρτη.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται επίσης μετά την ανακοίνωση της ADP την περασμένη εβδομάδα ότι οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν μόλις κατά 22.000 τον Ιανουάριο, πολύ κάτω από τις προσδοκίες. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα της Dow Jones εκτιμούν ότι η έκθεση για την απασχόληση θα δείξει αύξηση 55.000 θέσεων τον Ιανουάριο.

Η μέτρηση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Ιανουάριο αναμένεται να ανακοινωθεί την Παρασκευή, με την μέση εκτίμηση να προβλέπει ετήσιο ρυθμό 2,5%.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά την ανάκαμψη των βασικών δεικτών την Παρασκευή, με τον Dow Jones να ξεπερνά τις 50.000 μονάδες για πρώτη φορά στην ιστορία του, μετά από σημαντικές απώλειες που είχαν σημειωθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Μετά από ένα σερί οκτώ πτωτικών ημερών, οι αγοραστές επέστρεψαν τελικά στον χώρο του λογισμικού την Παρασκευή, στηρίζοντας ένα πολυαναμενόμενο ράλι ανακούφισης, καθώς ο τεχνολογικός κλάδος πλησίαζε κρίσιμα επίπεδα στήριξης κοντά στα χαμηλά του Νοεμβρίου», δήλωσε ο Adam Turnquist, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της LPL Financial. «Παρότι αυτό αποτέλεσε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, το ευρύτερο τεχνολογικό σύμπλεγμα παραμένει εγκλωβισμένο σε εύρος τιμών μέχρι να καταφέρει να διασπάσει αποφασιστικά τα υψηλά του Δεκεμβρίου».

Για ναπροσθέσει ότι ι «…η ευρύτερη αγορά βιώσιμη πρόοδο, η ανανεωμένη συμμετοχή του τεχνολογικού κλάδου θα είναι πιθανότατα απαραίτητη», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι ο S&P 500 θα δυσκολευτεί να φτάσει τις 7.000 μονάδες χωρίς μεγαλύτερη συμβολή από την τεχνολογία, και ειδικά από το λογισμικό.

Η πρόσφατη μετατόπιση της αγοράς εκτός τεχνολογίας θα μπορούσε να επαναληφθεί και αυτή την εβδομάδα, εάν οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων αποδειχθούν ευνοϊκές. Η Coca-Cola και η Ford Motor αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα. αύριο, Τρίτη.