Wall Street: Μεγάλες απώλειες για Nasdaq και Big Tech - Πτωτικά κλείνει η εβδομάδα

Πτωτικά κινούνται οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης την Παρασκευή, καθώς ο τεχνολογικός κλάδος συνέχισε να δέχεται πιέσεις.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 χάνει 1,14% στις 6.644,04 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχωρεί 1,80%, στις 22.639,05 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average χάνει 344 μονάδες ή 0,73% στις 46.568,01 μονάδες.

Η τιμή της μετοχής της Nvidia υποχωρεί 3%, με τις εβδομαδιαίες απώλειές τους να φτάνουν το 10%. Η Oracle, άλλη κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, υποχωρεί 3% και ήταν σε πορεία για πτώση 10% την εβδομάδα. Από τις υπόλοιπες εταιρείες, η Palantir Technologies, σημειώνει πτώση 14% την εβδομάδα, και η Broadcom, παρουσιάζει, επίσης, πτώση 7%.

Οι κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης έχασαν δυναμική την Πέμπτη, με τις Nvidia, Advanced Micro Devices, Tesla και Microsoft να σημειώνουν σημαντικές πτώσεις που επηρέασαν αρνητικά την ευρύτερη αγορά.

Η πτώση των μετοχών επιδεινώθηκε επίσης από τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι απολύσεις για τον Οκτώβριο έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο για τον μήνα σε περισσότερα από δύο δεκαετίες, καθιστώντας το 2025 το χειρότερο έτος για απολύσεις από το 2009.

Οι βασικοί δείκτες έκλεισαν χαμηλότερα σε όλα τα επίπεδα στην προηγούμενη συνεδρίαση, με τον Nasdaq Composite, που έχει μεγάλη συμμετοχή στον τομέα της τεχνολογίας, να σημειώνει πτώση 1,9% και τον Dow των 30 μετοχών να κλείνει χαμηλότερα κατά σχεδόν 400 μονάδες. Και οι τρεις βασικοί δείκτες είναι «στο κόκκινο» αυτή την εβδομάδα, με τις απώλειες να συσσωρεύονται κατά διαστήματα από την Τρίτη, όταν οι μεγάλες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης σημείωσαν πτώση λόγω των φόβων για τις υψηλές αποτιμήσεις του τεχνολογικού τομέα - οι οποίες έχουν επίσης συμβάλει σε μια ιδιαίτερα συγκεντρωμένη αγορά.

Ο S&P 500 έχει υποχωρήσει περισσότερο από 2% από την αρχή της εβδομάδας, ενώ ο Dow Jones Industrial Average των 30 μετοχών και ο Nasdaq έχουν χάσει περισσότερο από 1% και περίπου 4%, αντίστοιχα.

Βεβαίως, ορισμένοι συμμετέχοντες στην αγορά παραμένουν αισιόδοξοι ότι το τέλος της μακράς διακοπής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης και η πιθανή μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα τον Δεκέμβριο θα μπορούσαν να ανακουφίσουν την πίεση στις αμερικανικές μετοχές. Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τη σκεπτικιστική στάση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τη νομιμότητα των εκτεταμένων δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και την εξέλιξη των εταιρικών κερδών του τρίτου τριμήνου.

«Υπάρχει ακόμα ελπίδα για μια ανάκαμψη στο τέλος του έτους, μόλις τελειώσει το κλείσιμο της κυβέρνησης και επιλυθεί το ζήτημα των δασμών. Απέχουμε ακόμα δύο εβδομάδες από τα πολύ σημαντικά κέρδη της Nvidia, και η δυναμική εκεί μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την επιβεβαίωση της αφήγησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αν αυτό ακολουθηθεί από μείωση των επιτοκίων από την Fed τον Δεκέμβριο, μπορεί ακόμα να κλείσουμε το έτος με υψηλά επίπεδα», δήλωσε ο Louis Navellier, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Navellier & Associates. «Οι διορθώσεις με αυτά τα επίπεδα κερδών είναι φυσιολογικές και αναμενόμενες, και δεν πρέπει να προκαλούν πανικό».

Αυτή την εβδομάδα, οι επενδυτές εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την ισχύ της αμερικανικής οικονομίας. Μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν αποκάλυψε την Παρασκευή ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχει φτάσει σχεδόν στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύθηκαν μόλις μια μέρα μετά την ανακοίνωση της εταιρείας Challenger, Gray & Christmas ότι οι απολύσεις τον Οκτώβριο έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο για τον μήνα αυτό τα τελευταία 22 χρόνια.

Λόγω της πρωτοφανούς διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, οι επενδυτές έχουν λίγες πληροφορίες όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα. Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, το οποίο συνήθως δημοσιεύει την έκθεση για τις μη αγροτικές μισθοδοσίες την Παρασκευή, δεν ήταν σε θέση να το πράξει λόγω της διακοπής λειτουργίας. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα της Dow Jones ανέμεναν ότι η έκθεση θα έδειχνε μείωση 60.000 θέσεων εργασίας και αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο 4,5%.

Η Γερουσία αναμένεται να ψηφίσει την Παρασκευή για την προώθηση ενός προσωρινού μέτρου χρηματοδότησης που έχει εγκριθεί από τη Βουλή. Η μακροβιότερη διακοπή της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης έχει προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στις πτήσεις, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι εργάζονται χωρίς αμοιβή κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας, αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού.

Ο υπουργός Μεταφορών Sean Duffy δήλωσε την Τετάρτη ότι θα μειώσει τις πτήσεις κατά 10% σε 40 μεγάλα αεροδρόμια από την Παρασκευή, μια κίνηση που θα μπορούσε να επηρεάσει 3.500 έως 4.000 πτήσεις καθημερινά. Μέχρι την Παρασκευή το πρωί, είχαν ήδη ακυρωθεί περισσότερες από 700 πτήσεις στις ΗΠΑ.