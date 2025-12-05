Wall Street: Κέρδη με φοντο τη μείωση του πληθωρισμού

Την τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση φαίνεται να πετυχαίνει σήμερα ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές αφομοίωσαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επικείμενη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια.

Ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,28%, στις 6.876,66 μονάδες. O βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει κέρδη 0,31%, στις 47.998,26 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κερδίζει 0,29%, στις 23.573,335 μονάδες.

Σε ό,τι αφορά τα μακροοικονομικά στοιχεία, το Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι ο δείκτης τιμών των βασικών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών για τον Σεπτέμβριο – ο οποίος καθυστέρησε λόγω της ρεκόρ διακοπής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης – παρουσίασε ετήσιο ρυθμό 2,8%, χαμηλότερο από την εκτίμηση του Dow Jones για 2,9%. Η αύξηση του βασικού PCE κατά 0,2% τον μήνα ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες, όπως και τα μηνιαία και ετήσια στοιχεία για τον πληθωρισμό του συνολικού PCE. Ακόμη, την Παρασκευή, η έρευνα καταναλωτών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, μια έκθεση που παρέχει μια εικόνα του κλίματος καθώς και της άποψης για τον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ήταν υψηλότερη από την αναμενόμενη για τον Δεκέμβριο.

Η έκθεση PCE, η οποία χρησιμεύει ως ο κύριος δείκτης πληθωρισμού της Fed, θα δώσει στην κεντρική τράπεζα την τελική της άποψη για τον πληθωρισμό πριν από την ψηφοφορία για τα επιτόκια την Τετάρτη. Με τον πληθωρισμό να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, η απασχόληση παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, μετά τις πρόσφατες εκθέσεις που έδειξαν σημάδια αποδυνάμωσης στην αγορά εργασίας. Οι επενδυτές ελπίζουν ότι αυτό θα επηρεάσει την κεντρική τράπεζα να μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά 0,25%, στην επόμενη συνεδρίασή της.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι επενδυτές εκτιμούν ότι η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων την επόμενη Τετάρτη είναι 87%, πολύ υψηλότερη από ό,τι πριν από μερικές εβδομάδες. Το βασικό επιτόκιο των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed βρίσκεται επί του παρόντος στο 3,75%-4%, κοντά στο ανώτερο όριο του εύρους αυτού, εν μέσω των συνεχιζόμενων πιέσεων στις αγορές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.

«Παρά την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα, οι αγορές θα παρακολουθήσουν με ενδιαφέρον τον τρόπο με τον οποίο η Fed – και ειδικά ο πρόεδρος της Fed, Jerome Powell – θα περιγράψει τις προοπτικές για το επόμενο έτος, καθώς η μελλοντική πορεία των μειώσεων των επιτοκίων είναι πολύ πιο αμφιλεγόμενη από το αν δικαιολογείται ή όχι μια μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης αυτό το μήνα», δήλωσε ο Chris Zaccarelli, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Northlight Asset Management.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Παρασκευής, οι μετοχές της Netflix παρουσίασαν διακυμάνσεις, αφού αρχικά σημείωσαν σημαντικές απώλειες νωρίτερα την ίδια μέρα, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Warner Bros. Discovery για την αγορά των κινηματογραφικών και streaming περιουσιακών στοιχείων της έναντι 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων — μια συναλλαγή που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 έως 18 μήνες. Οι μετοχές της Netflix έκλεισαν ελαφρώς χαμηλότερα, ενώ οι μετοχές της WBD σημείωσαν άνοδο 3%.

Οι μετοχές του γίγαντα του streaming ανέκαμψαν από τα χαμηλά επίπεδα της συνεδρίασης, αφού ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στο CNBC ότι η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει τη συμφωνία με «μεγάλο σκεπτικισμό». Την προηγούμενη ημέρα, ο S&P 500 και ο Nasdaq έκλεισαν ελαφρώς υψηλότερα, με τον τελευταίο να σημειώνει την όγδοη θετική συνεδρίαση σε εννέα. Ο Dow έκλεισε την ημέρα λίγο κάτω από το επίπεδο αναφοράς.

Για την εβδομάδα, οι μετοχές αναμένεται να κλείσουν με κέρδη. Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 0,6% από την αρχή της εβδομάδας, ενώ ο Nasdaq και ο Dow Jones 30 έχουν σημειώσει άνοδο 1,2% και 0,7% αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης έχουν ξεπεράσει την ευρύτερη αγορά στην εβδομαδιαία περίοδο, με τον δείκτη Russell 2000 να σημειώνει άνοδο 1,3%.