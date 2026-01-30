Πτώση στη Wall Street με φόντο τις τεχνολογικές μετοχές

Πτωτικά κινούνται οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, την Παρασκευή, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές παραμένουν σε ύφεση, παρά το γεγονός ότι οι επενδυτές ενέκριναν σε μεγάλο βαθμό την επιλογή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ορίσει τον Κέβιν Γουόρς επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινείται με πτώση 1,07% στις 6.895,15 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει απώλειες 1,22%, στις 48.472,11 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει πτώση 1,28%, στις 23.383,116 μονάδες.

Πάντως, ο S&P 500 καταφέρνει, μέχρι στιγμής, να σημειώσει κέρδη για τον Ιανουάριο, παρά τις απώλειες της Παρασκευής και τις διακυμάνσεις που παρουσίασε αυτόν τον μήνα.

Η επιλογή του Γουόρς ως προέδρου της Κεντρικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ήταν πιθανό να μετριάσει τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της, λόγω της εμπειρίας του ως υψηλόβαθμο στέλεχός της και της ισχυρής στάσης του κατά καιρούς έναντι του πληθωρισμού. Αν και είναι πιθανό να πιέσει για χαμηλότερα επιτόκια βραχυπρόθεσμα, όπως επιθυμεί ο Τραμπ, οι χρηματοπιστωτικές αγορές τον θεωρούν ως κάποιον που δεν θα ακολουθεί πάντα τις οδηγίες του προέδρου και θα διατηρήσει την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής.

Το δολάριο σημείωσε άνοδο και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων παρέμειναν σταθερές, σηματοδοτώντας ότι οι επενδυτές φάνηκαν ικανοποιημένοι με την επιλογή του Τραμπ.

«Η υποψηφιότητα του Kevin Warsh για την προεδρία της Fed είναι ακριβώς αυτό που ήλπιζαν οι αγορές, καθώς είναι σταθερός, γνωστός στους κύκλους της αγοράς και αναμένεται να διατηρήσει την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, η οποία είναι κρίσιμη για τις αγορές», δήλωσε ο Richard Saperstein, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Treasury Partners. «Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Warsh αντιμετωπίζει λίγα εμπόδια όσον αφορά την επικύρωση από τη Γερουσία».

Σημειώνεται ότι η τιμή του χρυσού και του αργύρου σημείωσε πτώση άνω του 7% και 18% αντίστοιχα. Οι ιδιώτες επενδυτές έχουν συρρέει στις συναλλαγές που συνδέονται με τα πολύτιμα μέταλλα, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η τιμή του χρυσού και του αργύρου έχει σημειώσει άνοδο 80% και 209% αντίστοιχα.

Ωστόσο, οι επενδυτές συνέχισαν να επηρεάζονται σημαντικά από τα αποτελέσματα των εταιρειών. Η Apple χάνει 1% παρά το γεγονός ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες για το πρώτο τρίμηνο και ανέφερε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις iPhone. Η πτώση αυτή ακολουθεί την πτώση 10% της Microsoft μετά την ανακοίνωση των κερδών της την Πέμπτη, σηματοδοτώντας την χειρότερη ημέρα της από το 2020 και εξαλείφοντας περισσότερα από 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση. Η KLA Corp χάνει 13% την Παρασκευή, αφού οι προβλέψεις της έδειξαν ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί.

«Αυτή την εβδομάδα ήρθε το πρώτο κύμα σημαντικών κερδών στον τομέα της τεχνολογίας, με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στα αποτελέσματα, τις προβλέψεις και τις δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη ως βασικούς παράγοντες της αγοράς», δήλωσε ο Angelo Kourkafas, ανώτερος παγκόσμιος επενδυτικός στρατηγικός στην Edward Jones. «Κατά τη γνώμη μας, ένα σαφές θέμα αναδύεται».

«Οι εταιρείες αυξάνουν τις δαπάνες για υποδομές σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη και οι αγορές ανταμείβουν εκείνες που μπορούν να μετατρέψουν αυτές τις επενδύσεις σε κέρδη», πρόσθεσε. «Οι εταιρείες που δεν έχουν σαφή στρατηγική, όπ ως είναι ευνόητο αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερες επιφυλάξεις».

Παρά την πτώση της Παρασκευής, οι βασικοί δείκτες κατευθύνονταν προς ένα θετικό μήνα. Ο S&P 500, ο Dow Jones Industrial Average και ο Nasdaq σημείωσαν άνοδο περίπου 1% για τον Ιανουάριο. Ο δείκτης Russell 2000, που εστιάζει σε εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης, σημείωσε άνοδο περίπου 5% τον μήνα.