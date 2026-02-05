Wall Street: Η αδύναμη αγορά εργασίας και οι πιέσεις σε τεχνολογία οδηγούν σε πτώση

Πτωτικά κινούνται, για μία ακόμη ημέρα, την Πέμπτη, οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να τηρούν στάση αποφυγής κινδύνου, οδηγώντας σε πτώση τον κλάδο της τεχνολογίας και το bitcoin.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται πτωτικά κατά 0,56%, στις 49.222,92 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινείται στις 6.837,15 μονάδες, με πτώση 0,66%. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,73%, στις 22.738,05 μονάδες σε ένα τριήμερο συνεχούς πτώσης που είχε να εμφανιστεί από πέρσι τον Απρίλιο.

Η Alphabet ήταν η τελευταία από τις«Magnificent Seven» που ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των κερδών της. Η εταιρεία προέβλεψε μια απότομη αύξηση των δαπανών για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία και προκάλεσε ανησυχίες σε ορισμένους επενδυτές, καθώς προβλέπει κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2026 ύψους έως 185 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι μετοχές καταγράφουν πτώση 2,5%-3%. Αντίθετα, οι μετοχές της Broadcom σημείωσαν άνοδο 4% μετά την ανακοίνωση των επενδυτικών σχεδίων της Alphabet, προσφέροντας κάποια ελπίδα για τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα με την Alphabet, η Qualcomm βρέθηκε υπό πίεση, σημειώνοντας πτώση 7% μετά την ανακοίνωση προβλέψεων χαμηλότερων από τις αναμενόμενες λόγω της παγκόσμιας έλλειψης μνήμης.

Η πώληση κρυπτονομισμάτων συνέχισε να κερδίζει έδαφος, καθώς το bitcoin έπεσε κάτω και από τα 70.000 δολάρια — το οποίο θεωρείται βασικό επίπεδο στήριξης. Στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων, η πίεση στο ασήμι επανήλθε. Οι τιμές του μετάλλου έσπασαν την ανάκαμψη δύο ημερών και έπεσαν έως και 16%. Την περασμένη Παρασκευή είχε πέσει κατακόρυφα σχεδόν 30%.

Το κλίμα χειροτέρεψε από τις ανησυχίες σχετικά με την αδυναμία της αγοράς εργασίας που αυξήθηκαν μετά την ανακοίνωση της εταιρείας Challenger, Gray & Christmas ότι οι εργοδότες στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν 108.435 απολύσεις τον Ιανουάριο, σημειώνοντας το υψηλότερο σύνολο για τον Ιανουάριο από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Επίσης, οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 31 Ιανουαρίου αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας. Επιπρόσθετα, οι θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2020, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

«Μετά από τρία χρόνια ισχυρών αναταράξεων στην τεχνητή νοημοσύνη, που οφείλονται, κυρίως, στην επέκταση των κεφαλαιουχικών δαπανών, οι επενδυτές ανταμείβουν πλέον τις δαπάνες αυτές μόνο όταν συνοδεύονται από ισχυρή αύξηση των εσόδων», δήλωσε ο Mark Haefele, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της UBS Global Wealth Management.