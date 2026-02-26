Wall Street: Αρνητικά πρόσημα λόγω πτωτικών τάσεων στον κλάδο τεχνολογίας

Με αρνητικά πρόσημα κινούνται οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέα Υόρκης την Πέμπτη, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές υποχωρούν λόγω των αποτελεσμάτων του τεχνολογικού «κολοσσού» Nvidia αλλά και της εταιρείας λογισμικού Salesforce της οποία τα κέρδη δεν στήριξαν, συνολικά, την αγορά.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 υποχωρεί κατά 1,04%, στις 6.874,08 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει πτώση 1,74% στις 22.750,254 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 0,41% στις 49.277,92 μονάδες.

Οι μετοχές της Nvidia κατέγραφαν τελευταία πτώση περίπου 5%, ακόμη και αφού ο «κολοσσός» των ημιαγωγών ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα τέταρτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Η πτώση έφερε τη μετοχή σε τροχιά για τη χειρότερη ημέρα της από τον Απρίλιο.

Άλλες μετοχές του κλάδου των τσιπς, όπως Broadcom, Lam Research, Western Digital και Applied Materials, υποχώρησαν όλες πάνω από 5%.

Αντίθετα, η Salesforce ενισχύθηκε πάνω από 2% αφού τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα της εταιρείας λογισμικού ξεπέρασαν τις προβλέψεις τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη. Η άνοδος περιορίστηκε από μια απογοητευτική πρόβλεψη εσόδων για το οικονομικό έτος 2027. Η Salesforce υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα «θύματα» των πρόσφατων φόβων για ανατροπές λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Τα αποτελέσματα της Salesforce ήταν ισχυρά, αλλά το αδύναμο guidance της δεν βοηθά να κατευναστεί αυτό το αρνητικό κλίμα στον κλάδο λογισμικού», δήλωσε ο James Demmert, επικεφαλής επενδύσεων της Main Street Research. «Η Salesforce αντιμετωπίζει ένα δύσκολο μέλλον λόγω των εξελίξεων στην ΤΝ, αλλά πιστεύουμε επίσης ότι οι πρόσφατες πτώσεις στον κλάδο λογισμικού είναι κάπως υπερβολικές».

Παρ’ όλα αυτά, οι μετοχές λογισμικού καταγράφουν, μέχρι στιγμής, κέρδη με το αμοιβαίο ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) να σημειώνει άνοδο άνω του 1%. Το fund παραμένει ωστόσο σταθερά σε περιοχή bear market, περίπου 30% κάτω από το πρόσφατο υψηλό του.

Οι χρηματοοικονομικοί και οι κλάδοι ακινήτων κινήθηκαν επίσης ανοδικά στη συνεδρίαση, με μετοχές όπως οι JPMorgan Chase και CBRE Group να ενισχύονται κατά 0,28% και 1,08% αντίστοιχα.

Η εξέλιξη αυτή διαδέχεται μια αρκετά αισιόδοξη ημέρα για τις αμερικανικές μετοχές, την Τετάρτη. Οι εταιρείες λογισμικού και τεχνολογίας ανέκαμψαν στη διάρκεια της κανονικής συνεδρίασης. Παρ’ όλα αυτά, το κλίμα παραμένει εύθραυστο φέτος στις μετοχές λογισμικού και κυβερνοασφάλειας, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για τις ταχέως αναπτυσσόμενες δυνατότητες προϊόντων Τεχνητής Νοημοσύνης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις των καθιερωμένων προμηθευτών λογισμικού.