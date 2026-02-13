Wall Street: Άνοδος λόγω χαμηλού πληθωρισμού - Πτωτική η εβδομάδα

Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, την Παρασκευή μετά από την ανακοίνωση των τιμών καταναλωτή (CPI) που ήταν ελαφρώς χαμηλότερες από τις αναμενόμενες. Παρόλα αυτά η αγορά παρέμενε σε τροχιά εβδομαδιαίων απωλειών.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 ενισχύεται κατά 0,50%, στις 6.867,03 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,35%, στις 49.627,06 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,33%, στις 22.671,848 μονάδες.

Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας ανέφερε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή — που μετρά το κόστος αγαθών και υπηρεσιών στην οικονομία των ΗΠΑ — αυξήθηκε κατά 0,2% τον Ιανουάριο, αντανακλώντας άνοδο 2,4% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης πληθωρισμού αναμενόταν να δείξει αύξηση 0,3% σε μηνιαία βάση και 2,5% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Dow Jones.

Αν εξαιρεθούν οι ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός ΔΤΚ διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στο 0,3% σε μηνιαία βάση και 2,5% σε ετήσια βάση.

Όπως δήλωσε στο CNBC ο David Russell, επικεφαλής παγκόσμιας επενδυτικής στρατηγικής της TradeStation, «…η σημερινή έκθεση για τον πληθωρισμό αποτελεί ανακούφιση για τους επενδυτές που έχουν αναστατωθεί από τις αναταράξεις που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά μετοχών. Επίσης, εξισορροπεί την ισχυρή έκθεση για την απασχόληση αυτής της εβδομάδας, δίνοντας στη Fed έναν ακόμη λόγο να τηρήσει πιο ήπια στάση. Ωστόσο, παραμένει αρκετά πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας και δεν αλλάζει σημαντικά την κατάσταση βραχυπρόθεσμα».

«Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες στην καθυστερημένη έκθεση του Ιανουαρίου, με τον γενικό δείκτη να φτάνει στο 2,4% και τον δομικό στο 2,5%», δήλωσε στο Investing.com ο Phil Blancato, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Osiac.

«Ο χαμηλότερος πληθωρισμός έδωσε νέα ώθηση στην άποψη ότι η Fed μπορεί να μειώσει τα επιτόκια περισσότερο ή νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να πλησιάζει τον στόχο του 2% της Fed. Κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που είναι ευαίσθητες στα επιτόκια, όπως οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης και οι μετοχές ακινήτων/κοινής ωφέλειας, αναμένεται να δουν άνοδο χάρη στον χαμηλότερο πληθωρισμό», πρόσθεσε.

Οι φόβοι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα διαταράξει τις προοπτικές εσόδων σε διάφορους κλάδους αναστάτωσαν την αγορά αυτή την εβδομάδα, επηρεάζοντας σημαντικούς τομείς όπως τα ακίνητα, τις μεταφορές, το λογισμικό και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οι φόβοι αυτοί επεκτάθηκαν και στη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης, πλήττοντας μετοχές όπως της Walt Disney και της Netflix. Η μετοχή της Disney έχει υποχωρήσει 3% μέσα στην εβδομάδα, ενώ της Netflix έχει πέσει 7%.

Υπό αυτή την πίεση, οι τρεις βασικοί δείκτες οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες. Ο S&P 500 και ο Dow Jones έχουν και οι δύο χάσει πάνω από 1%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq αναμένεται να υποχωρήσει περίπου 2% στο ίδιο διάστημα.

Η εταιρεία ημιαγωγών Applied Materials αποτέλεσε εξαίρεση στη συνεδρίαση της Παρασκευής, σημειώνοντας άλμα 12% χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα και τις ενθαρρυντικές προοπτικές. Η Airbnb ήταν επίσης κερδισμένη, καθώς η μετοχή της αυξήθηκε 6% μετά τις θετικές προβλέψεις της εταιρείας.