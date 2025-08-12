Wall Street: Άνοδος και νέα ρεκόρ λόγω συγκράτησης του πληθωρισμού

Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες την Τρίτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι traders αξιολόγησαν θετικά τα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού που ανακοινώθηκαν σήμερα, η οποία μπορεί να δώσει στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ το «πράσινο φως» για μείωση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 473,69 μονάδων ή 1,08%. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,95%. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite καταγράφει κέρδη 1,12%, στις 21.578,04 μονάδες.Τόσο ο S&P όσο και ο Nasdaq κατέγραψαν νέα ενδοσυνεδριακά υψηλά.

Η έκθεση για τον πληθωρισμό την Τρίτη καθησύχασε τους επενδυτές, οι οποίοι φοβούνταν ότι οι πολιτικές δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσαν να προκαλέσουν αύξηση των τιμών στην αμερικανική οικονομία.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,7% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, ενώ η εκτίμηση της Dow Jones προέβλεπε αύξηση 2,8%. Ο λεγόμενος «πυρήνας» του δείκτη τιμών καταναλωτή, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 3,1% σε σχέση με πέρυσι — ελαφρώς περισσότερο από την αναμενόμενη αύξηση του 3%.

Μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού, οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed αυξήθηκαν κατακόρυφα. Οι traders αξιολογούν την πιθανότητα για μείωση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, στο 915, σύμφωνα με τα δεδομένα της πλατφόρμας FedWatch του CME — ποσοστό αυξημένο από το 85% πριν τη δημοσίευση των στοιχείων. Οι επενδυτές αύξησαν επίσης τα στοιχήματά τους για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.

Ο στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων της US Bank Asset Management Group., Tom Hamlin, χαρακτηρίζει την αγορά μετοχών όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα ως «Χρυσομαλλούσα» (Goldilocks), Όλο και περισσότεροι περιμένουν μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Έχουμε λοιπόν μια καθοδική τάση στα επιτόκια και ανοδική τάση στα κέρδη — αυτό είναι ένα αρκετά καλό περιβάλλον για την ευρύτερη αγορά μετοχών».

Οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης, που θεωρούνται από τους μεγαλύτερους ωφελημένους από τη μείωση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, ηγήθηκαν της ανόδου, με τον δείκτη Russell 2000 να καταγράφει σχεδόν τριπλάσια άνοδο σε σύγκριση με τον S&P 500. Η εταιρεία έκδοσης stablecoin, Circle Internet Group, σημείωσε άνοδο 12% μετά την ανακοίνωση αύξησης εσόδων 53% σε ετήσια βάση για το δεύτερο τρίμηνο.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο μέτωπο των δασμών. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα παρατείνει κατά 90 ημέρες την αναστολή των αυξημένων δασμών σε κινεζικά προϊόντα.

Η αγορά θα εστιάσει επίσης στην έκθεση για τον δείκτη τιμών παραγωγού που θα δημοσιευτεί την Πέμπτη, για να αντλήσει ενδείξεις σχετικά με τον πληθωρισμό σε επίπεδο χονδρικής. Και οι δύο εκθέσεις ανακοινώνονται πριν τη συνάντηση της Fed στο Jackson Hole στα τέλη Αυγούστου, η οποία προηγείται της συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής του Σεπτεμβρίου.