Wall Street

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στην πρώτη συνεδρίαση του Νοεμβρίου. Σημαντική άνοδο 0,76% στις 23.906,775 μονάδες καταγράφει ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν περισσότερο προς τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης μετά από μια σειρά ανακοινώσεων για συμφωνίες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει μικρή άνοδο 0,3% στις 6.862,43 μονάδες και ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average καταγράφει πτώση 0,38%, στις 47.384,18 μονάδες, επηρεασμένος από τη μείωση της τιμής των μετοχών της UnitedHealth.

Η Amazon, μία εκ των «Magnificent Seven», φαίνεται ότι στηρίζει την αγορά, με τις μετοχές της να σημειώνουν άνοδο 4,99% μετά την επίτευξη συμφωνίας ύψους 38 δισ. δολαρίων με την OpenAI. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία θα αξιοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες επεξεργασίας γραφικών της Nvidia.

Οι μετοχές των κατασκευαστών τσιπ σημείωσαν επίσης άνοδο τη Δευτέρα, μετά την επίτευξη πολυετούς συμφωνίας ύψους 9,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της εταιρείας δεδομένων Iren και της Microsoft για την παροχή πρόσβασης της τεχνολογικής εταιρείας στις GPU Nvidia GB300. Η Micron Technology σημείωνε άνοδο 4%, οδηγώντας τις μετοχές τσιπ σε άνοδο, ενώ η Nvidia κατέγραφε άνοδο 2%. H VanEck Semiconductor ETF (SMH) σημείωνε άνοδο σχεδόν 1%. Οι μετοχές της Iren, εν τω μεταξύ, κινούντο ανοδικά κατά 11%.

Οι μετοχές της Nvidia συνέχισαν να κινούνται ανοδικά τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση της Microsoft ότι εξασφάλισε άδειες εξαγωγής από την κυβέρνηση Τραμπ για την αποστολή τσιπ Nvidia στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η συνολική της επένδυση στα ΗΑΕ θα ανέλθει σε 15,2 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2029.

Ωστόσο, εκτός από τις μετοχές τεχνολογίας, λίγες ήταν οι μετοχές που σημείωσαν κέρδη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, καθώς περισσότερες από 400 μετοχές του S&P 500 διαμορφώνονται με απώλειες. Αυτή η αδύναμη απόδοση αποτελεί διαρκή ανησυχία για την αγορά, με περισσότερες μετοχές του κύριου δείκτη αναφοράς να σημειώνουν πτώση παρά άνοδο τον Οκτώβριο, παρά το γεγονός ότι οι συναλλαγές στον τομέα της Tεχνητής Nοημοσύνης ώθησαν τον δείκτη σε άνοδο κατά τη διάρκεια του μήνα.

Η Wall Street έρχεται από μια κερδοφόρα συνεδρίαση που συνέβαλε στα κέρδη του δείκτη αναφοράς τον Οκτώβριο. Ο S&P 500 και ο Dow Jones industrials ανέβηκαν 2,3% και 2,5% αντίστοιχα για το μήνα. Ο Nasdaq Composite υπεραπέδωσε, κερδίζοντας 4,7%. Αυτά τα κέρδη οφείλονται εν μέρει στη συνεχιζόμενη δυναμική του εμπορίου Tεχνητής Nοημοσύνης, καθώς και στα σημάδια χαλάρωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

Πάνω από 300 εταιρείες του S&P 500 έχουν δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου μέχρι στιγμής. Από αυτές, πάνω από το 80% ξεπέρασε τις προσδοκίες, σύμφωνα με την FactSet. Η Wall Street θα λάβει αυτή την εβδομάδα τα αποτελέσματα από άλλες 100 και πλέον εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Palantir και AMD, που σχετίζονται με την Tεχνητή Nοημοσύνη.

«Βασικά, η εικόνα των κερδών στις ΗΠΑ παραμένει ισχυρή και υποστηρίζεται από τους εξής τρεiς παράγοντες: η βούληση των εταιρειών να δαπανήσουν για την Tεχνητή Nοημοσύνη παραμένει αρκετά ισχυρή και η άκρως ικανοποιητική έκθεση της Amazon για το τρίτο τρίμηνο του 2025 είναι η πιο πρόσφατη απόδειξη αυτού. Ο χρηματοοικονομικός τομέας προωθεί την καινοτομία μέσω της τεχνολογίας blockchain. Η Fed είναι επιεικής και μειώνει τα επιτόκια. Και η ποσοτική σύσφιξη λήγει την 1η Δεκεμβρίου», σημείωσε ο Tom Lee, επικεφαλής έρευνας της Fundstrat.

Η Wall Street ενδέχεται να σημειώσει εποχική άνοδο αυτό το μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Stock Trader’s Almanac, ο δείκτης S&P 500 σημειώνει μέση άνοδο 1,8% τον Νοέμβριο, καθιστώντας τον τον ισχυρότερο μήνα στην ιστορία του δείκτη αναφοράς.