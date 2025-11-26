Wall Street

Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης την Τετάρτη, καταγράφοντας την τέταρτη συνεχόμενη ημέρα κερδών πριν από την Hμέρα των Ευχαριστιών.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average σημειώνει άνοδο 0,89% στις 47.532,90 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,90% στις 6.826,58 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite κινείται ανοδικά 0,99% στις 23.254,356 μονάδες.

Τα κέρδη της ευρύτερης αγοράς ενισχύθηκαν από την Oracle, η οποία σημειώνει άνοδο 4%. Οι μετοχές της Nvidia ανέβηκαν 1%, ανακάμπτοντας από την πρόσφατη πτώση, ενώ η Microsoft, επίσης μέλος των «Magnificent Seven», σημειώνει, επίσης, άνοδο 1%.

Οι μετοχές κλείνουν με κέρδη παρά την αστάθεια των συναλλαγών. Ο Dow Jones των 30 μετοχών κέρδισε περισσότερες από 660 μονάδες και κατέγραψε τρίτη συνεχόμενη ημέρα θετικών αποτελεσμάτων. Αρκετές μετοχές τεχνολογικών εταιρειών σημείωσαν επίσης άνοδο, ωθώντας την ευρύτερη αγορά. Η Alphabet έφτασε σε νέα ρεκόρ, μετά από αναφορά ότι η Meta Platforms εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τα τσιπ της μητρικής εταιρείας Google το 2027. Η κατασκευάστρια τσιπ Nvidia, εν τω μεταξύ, σημείωσε πτώση άνω του 2,5%.

«Οι μετοχές προσπαθούν να ανακάμψουν από τις πτώσεις των τελευταίων εβδομάδων, υποδηλώνοντας ότι οι αγοραστές που εκμεταλλεύονται τις πτώσεις εξακολουθούν να είναι σε πλήρη ισχύ», δήλωσε στο VNBC ο Clark Bellin, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Bellwether Wealth. «Το βάθος της υποχώρησης της αγοράς τον Νοέμβριο ήταν μόνο περίπου 4% από το υψηλό του τέλους Οκτωβρίου, το οποίο είναι πολύ κάτω από το τυπικό όριο διόρθωσης του 10%».

«Αν και αναμένουμε ότι η χρηματιστηριακή αγορά θα επιστρέψει σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, δεν υπάρχει κάποιος προφανής καταλύτης ανοδικής τάσης που να ωθήσει την αγορά από τώρα μέχρι το τέλος του έτους», πρόσθεσε ο Bellin.

Οι επενδυτές, πάντως, συνεχίζουν να παρακολουθούν τους καταλύτες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επόμενη κίνηση της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ όσον αφορά τα επιτόκια. Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα άνω του 80% να προχωρήσει η Fed σε μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο του ποσοστού τον Δεκέμβριο.

Ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent, δήλωσε την Τρίτη στο CNBC ότι υπάρχει «πολύ μεγάλη πιθανότητα» ο Τραμπ να «κάνει μια ανακοίνωση πριν τα Χριστούγεννα» σχετικά με το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Fed. Αν και δήλωσε ότι πραγματοποιεί συνεντεύξεις με υποψηφίους, οι προσδοκίες στρέφονται προς τον διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου Kevin Hassett, μετά την αναφορά του Bloomberg ότι έχει αναδειχθεί ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για τη θέση. Ο Hassett θεωρείται ως το πρόσωπο που είναι πιο πιθανό να πιέσει για χαμηλότερα επιτόκια.

Κοιτώντας τη συνολική εικόνα, ο Νοέμβριος αποδείχθηκε ένας δύσκολος μήνας για τις μετοχές. Και οι τρεις δείκτες καταγράφουν απώλειες για τον μήνα, καθώς οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις έχουν ψύξει τη δυναμική πίσω από ορισμένες μετοχές τεχνολογικών εταιρειών που είχαν σημειώσει μεγάλη άνοδο. Ο S&P 500 έχει υποχωρήσει περίπου 1% τον Νοέμβριο, ενώ ο Nasdaq Composite, με μεγάλη συμμετοχή τεχνολογικών εταιρειών, έχει χάσει περίπου 3%. Ο Dow έχει υποχωρήσει περίπου 1% από την αρχή του μήνα.

Η Wall Street θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη λόγω της γιορτής των Ευχαριστιών. Οι συναλλαγές θα ξαναρχίσουν την Παρασκευή, όπου η αγορά θα κλείσει στις 8 μ.μ., ώρα Ελλάδος.