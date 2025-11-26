Xρηματιστήριο Αθηνών: Τι σηματοδοτεί η επιστροφή στις 2.100 μονάδες - Οι μετοχές που ξεχωρίζουν

Το Χρηματιστήριο Αθηνών συνέχισε ανοδικά και σήμερα, με τους αγοραστές να έχουν τον πρώτο λόγο.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στα υψηλά ημέρας με κέρδη 0,94%, επιστρέφοντας πάνω από τις 2.100 μονάδες (κλείσιμο 2.106,9), λίγο κάτω από την προ μηνών επιτευχθείσα πολυετή κορυφή των 2.126 μονάδων της 14ης Αυγούστου.

Η συναλλακτική δραστηριότητα που συνόδευσε την άνοδο ήταν υψηλή, στα 310 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 71 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κατ΄αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώνεται και στην πράξη ότι αφενός η πολύμηνη ανοδικότητα δεν ήταν τυχαία ή βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, αφετέρου το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει ζωντανό ακόμα και σε τέτοια «υψηλά» επίπεδα.

Περί αυτού, να υπενθυμίσουμε ότι ο Δείκτης έχει κερδίσει 49% στο έτος και 133% στη διετία, πρώτος σε απόδοση παγκοσμίως.

Ωστόσο, η πιθανότητα ανοδικής συνέχισης είναι μεγάλη, ή έστω μεγαλύτερη από ένα αντίθετο σενάριο.

Η δικαιολογητική βάση εδράζεται επί των ποιοτικών χαρακτηριστικών που οδήγησαν τα πράγματα έως εδώ, και τα οποία παραμένουν ως έχουν ακόμα και σήμερα.

Μεταξύ αυτών η πολιτική σταθερότητα και η συν αυτώ επιτυχημένη πολιτική υπέρ επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων˙ η αναβάθμιση του ελληνικού Χρηματιστηρίου στις «ώριμες» αγορές˙ η προτερόχρονη αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας (πλέον, σε επενδυτική βαθμίδα)˙ η εξυγίανση του πολύπαθου τραπεζικού συστήματος, η εξόφθαλμη βελτίωση των δημοσιονομικών κ.α.

Τα παραπάνω έχουν αποτυπωθεί με τον καλύτερο τρόπο στα διθυραμβικά σχόλια των Οίκων Αξιολόγησης στις δικαιολογητικές εκθέσεις που συνόδευσαν τις εν λόγω αναβαθμίσεις, τόσο στη χώρα όσο και στις τράπεζες.

Κυρίως, όμως, έχουν αποτυπωθεί στη συμπεριφορά της δευτερογενούς αγοράς, με το spread του 10ετούς κρατικού ομολόγου έναντι των γερμανικού, να έχει σταθεροποιηθεί επί μακρόν σε υπερπολυετή, προ κρίσης επίπεδα, προσώρας στις 65 μ.β.

Εξάλλου, και όλες οι εταιρικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, το γνήσιο επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά και η χρηματοοικονομική θέση των περισσοτέρων εισηγμένων προδιαθέτουν για τα καλύτερα και επεξηγούν με τον καλύτερο τρόπο την έως τώρα πορεία του Χρηματιστηρίου.

Επιστρέφοντας στη σημερινή συνεδρίαση, ο Γενικός Δείκτης αντιμετωπίζει, πλέον, την ίσως σοβαρότερη αντίσταση στον δρόμο για νέα πολυετή υψηλά.

Και πέραν από την προφανή υπεραπόδοση, έχει σημασία να παρατηρηθεί ότι οι τελευταίες πολλές συνεδριάσεις αναδεικνύουν τις επιλεκτικές τοποθετήσεις, καθώς η διάχυση της ρευστότητας σε πλείονες τίτλους είναι το ευκταίο χαρακτηριστικό που δίνει την εντύπωση μιας υγιούς συσσώρευσης.

Και μάλιστα, οι 2.100 μονάδες επανήλθαν χωρίς «τη βοήθεια» των δεικτοβαρών τραπεζών, ώστε να εικάζεται ότι μια αφύπνιση του Τραπεζικού Δείκτη θα δώσει ισχυρή ώθηση τόσο βάσει στάθμισης όσο και ψυχολογίας.

Μια αφύπνιση που έως έναν βαθμό έχει προεξοφληθεί, με ΕΤΕ, ΠΕΙΡ και ΕΥΡΩΒ σήμερα να κλείνουν επιθετικά, ενώ και ο ΔΤΡ έχει δώσει απανωτά σημεία εισόδου στις 2.180 και 2.240 μονάδες.

Οι πρώτες σε προτίμηση, για διαφορετικούς λόγους, μοιάζουν η πολύτιμη ΑΛΦΑ, η υποτιμημένη ΟΡΤΙΜΑ, η αμυντική BOCHGR και το ..γκανιάν που ακούει στο όνομα CREDIA. Χωρίς φυσικά να υπολείπονται οι άλλες αισθητά.

Κατά τα λοιπά, η σιωπηλή ΜΟΗ κατέγραψε νέα ιστορική κορυφή στα 29 ευρώ, ενώ η ΔΕΗ και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ συνέχισαν χωρίς ανάσα σε νέα πολυετή υψηλά.

Η ΑΡΑΙΓ έχει στηθεί για νέα μεγάλη άνοδο και ίσως για νέα ιστορικά υψηλά, μετά την κατοχύρωση των 14-14,20€, με βασικό στόχο τα 16,60.

Ο AKTR παραμένει σε επαφή με τα υψηλά του, με προφανή έλλειψη σοβαρών πωλητών και πολύ θετικές προσδοκίες για τη συνέχεια.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γενικός Δείκτης είναι έτοιμος να κλείσει τον 12ο ανοδικό μήνα στους τελευταίους 13, απόδειξη της ισχυρής ανοδικής τάσης.

Ειδική μνεία στην ΙΝΛΟΤ, που έχασε 17% σε μία ημέρα εξαιτίας της απειλής για φορολόγηση κερδών από τυχερά παίγνια στην Αγγλία.