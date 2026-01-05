Wall Street: Kέρδη και νέο ρεκόρ για τον Dow Jones

Άνοδο καταγράφουν οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικόλας Μαδούρο, καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη αντίδραση, ενώ οι traders πόνταραν ότι η ενέργεια αυτή δεν θα οδηγούσε σε μεγαλύτερες γεωπολιτικές συγκρούσεις που θα αναστάτωναν τις αγορές.

Άλλο βασικό χαρακτηριστικό της συνεδρίασης είναι ότι οι μετοχές 10 πετρελαϊκών εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Chevron και η ExxonMobil σημείωσαν ενδοσυνεδριακή άνοδο ως 11%.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average κινείται ανοδικά 1,57%, σε νέο ιστορικό υψηλό, στις 49.142,67 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,78%, στις 6.912,16 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 0,78%, στις 23.417,678 μονάδες.

Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα ηγήθηκαν των αρχικών κερδών, με την ιδέα ότι οι εταιρείες θα επωφεληθούν από την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής υποδομής της Βενεζουέλας.

Η Chevron σημειώνει άνοδο 5% και θεωρήθηκε η μεγαλύτερη ωφελούμενη, λόγω της ήδη υπάρχουσας παρουσίας της στη Βενεζουέλα, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Η Exxon Mobil καταγράφει άνοδο άνω του 2%.

Οι μετοχές εταιρειών παροχής υπηρεσιών σε πετρελαϊκά πεδία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση του ενεργειακού τομέα της Βενεζουέλας, όπως η Halliburton και η SLB σημειώνουν άνοδο 11% η καθεμία.

«Ίσως βραχυπρόθεσμα, αυτό να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής του πετρελαίου, καθώς το θέμα αφορά την προμήθεια και την παράδοσή του», δήλωσε στο CNBC ο Sam Stovall, επικεφαλής στρατηγικών επενδύσεων της CFRA Research.

«Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε να καταλήξει σε βελτίωση, επειδή η Βενεζουέλα αντιπροσωπεύει μόνο το 1% του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου και η κατάσταση έχει επιδεινωθεί όλο και περισσότερο με την πάροδο των ετών. Η υποδομή της χώρας πρέπει να βελτιωθεί και αυτό είναι κάτι στο οποίο οι ΗΠΑ μπορούν να βοηθήσουν».

Παρά την ανοδική αντίδραση των μετοχών, οι επενδυτές αύξησαν επίσης την έκθεσή τους στο χρυσό. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πολύτιμου μετάλλου αυξήθηκαν κατά 2%. Το Bitcoin διαπραγματεύτηκε πάνω από 93.000 δολάρια.

Η σύλληψη του Μαδούρο και η ακολουθία των εξελίξεων χαρακτηρίζεται ως σημαντικό γεωπολιτικό γεγονός, από τον Μάθιου Ακς, πολιτικό αναλυτή της Evercore ISI, «…αν και είναι απίθανο να επηρεάσει σημαντικά την αγορά στο άμεσο μέλλον». «Προς το παρόν, οι επενδυτές καλούνται να πλοηγηθούν σε ένα πλέον οικείο τοπίο, με την πιθανή σκόπιμη αμφισημία του Τραμπ σχετικά με τα επόμενα βήματά του».

«Η εντύπωση είναι», πρόσθεσε ο Άκς «ότι ο Τραμπ γενικά δεν ενδιαφέρεται για μια πλήρη αλλαγή καθεστώτος με την αποστολή στρατευμάτων, όπως οι πόλεμοι στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, τους οποίους έχει επικρίνει εδώ και καιρό. Ωστόσο, οι σημερινές δηλώσεις του Τραμπ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι αυτό δεν θα είναι μια μεμονωμένη ενέργεια».

Οι μετοχές των μεγάλων εταιρειών της άμυνας, όπως η General Dynamics και η Lockheed Martin σημειώνουν μικρή άνοδο, ανεβαίνοντας πάνω από 2%, καθώς η τελευταία ενέργεια του Τραμπ έδειξε ότι οι γρήγορες στρατιωτικές επιθέσεις θα αποτελέσουν βασικό μέρος της πολιτικής του για την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών ζητημάτων που προκύπτουν.