Wall Street: Ανοδικά πρόσημα πριν από τις αποφάσεις της Fed

Ανοδικές κινήσεις εμφανίζουν για την Τετάρτη οι δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αναμένουν μείωση των επιτοκίων της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) μέσα στον Δεκέμβριο.

Στις 20:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), ο Dow Jones κέρδιζε 0,7% στις 47.832 μονάδες, ο S&P 500 ενισχυόταν 0,3% στις 6.848 μονάδες και ο Nasdaq ανέβαινε 0,1% στις 23.445 μονάδες.

Υπενθυμίζεται πως στις 10 Δεκεμβρίου η Fed θα ανακοινώσει την τελευταία νομισματική απόφαση της τράπεζας εντός του 2005, με τις αγορές να δίνουν πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το Fed Watch του CME Group.

Εν τω μεταξύ, η δραστηριότητα των υπηρεσιών στις ΗΠΑ παρέμεινε σταθερή τον Νοέμβριο. Για τους επενδυτές, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στις τιμές που κατέβαλαν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες μειώθηκαν ελαφρώς σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, εν όψει της έκθεσης για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες της Παρασκευής, του προτιμώμενου δείκτη πληθωρισμού της Fed.

Ξεχωριστά, η έκθεση ADP National Employment Report έδειξε ότι οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ μειώθηκαν απροσδόκητα τον Νοέμβριο. Με τις επίσημες εκθέσεις για την απασχόληση τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο να δημοσιεύονται μόνο μετά την απόφαση της επόμενης εβδομάδας, οι επενδυτές βασίζονται περισσότερο από το συνηθισμένο στα στοιχεία του ιδιωτικού τομέα.