Wall Street

Οι μετοχές σημείωσαν νέα ρεκόρ τη Δευτέρα, αφού αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας μείωσαν τις εντάσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, θέτοντας τις βάσεις για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ αυτή την εβδομάδα.

Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,92% στις 6.853,96 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,59% στις 23.573 μονάδςς, υποστηριζόμενος από την άνοδο της Nvidia και άλλων μετοχών εταιρειών παραγωγής μικροεπεξεργαστών. Ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο 0,37% στις 47.382,69 μονάδες. Και οι τρεις κύριοι δείκτες σημείωσαν νέα ιστορικά υψηλά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

«Πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο πλαίσιο για τις συζητήσεις των ηγετών την Πέμπτη», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, από τη Σύνοδο Κορυφής της ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας.

Το πλαίσιο ενδεχομένως περιλαμβάνει την αναβολή των περιορισμών της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, που προκάλεσαν την τελευταία εμπορική κρίση, την απόσυρση των απειλητικών δασμών 100% του Trump στην Κίνα, που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου, και την επανέναρξη των κινεζικών αγορών αμερικανικής σόγιας. Η συμφωνία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την επίλυση της διαμάχης για το TikTok, με τις ΗΠΑ να καταλήγουν σε συμφωνία για την εγχώρια έκδοση της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Πρόεδρο Σι και θα καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα από το Air Force One.

Οι κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών, ο τομέας που έχει να χάσει τα περισσότερα από τις εντάσεις με την Κίνα, στήριξαν την άνοδο της Δευτέρας. Η Nvidia σημείωσε άνοδο άνω του 2%, ενώ η Broadcom κέρδισε άνω του 1%. Η Tesla και η Apple σημείωσαν επίσης άνοδο άνω του 5% και 1% αντίστοιχα, με την τελευταία να πλησιάζει τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση.

Η Qualcomm έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για νέα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, που την φέρνουν σε ανταγωνισμό με την Nvidia και την AMD. Η μετοχή έκλεισε με άνοδο άνω του 12%.

Οι επερχόμενες εκθέσεις κερδών των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας είναι έτοιμες, με αρκετές μετοχές των «Magnificent Seven», συμπεριλαμβανομένων των Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms και Microsoft, να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου αυτή την εβδομάδα. Οι επενδυτές αναμένουν επίσης ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει το βασικό επιτόκιο την Τετάρτη, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας ελαφρώς χαμηλότερων από το αναμενόμενο στοιχείων για τον πληθωρισμό την περασμένη εβδομάδα.

«Οι μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης διαπραγματεύονται με πολύ μεγάλη έκπτωση σε σχέση με τις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, και αν συνεχιστούν οι μειώσεις των επιτοκίων και η προοπτική της μη ύφεσης, θα πρέπει να έχουν πολύ καλή απόδοση», πρόσθεσε ο Stovall.

Οι μετοχές έρχονται από μια ανοδική εβδομάδα, με τους τρεις κύριους δείκτες να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη Παρασκευή. Ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε για πρώτη φορά πάνω από τα 47.000 σημεία. Ο S&P 500 άγγιξε τα 6.800 για πρώτη φορά την Παρασκευή. Και οι τρεις κύριοι δείκτες κατέγραψαν την δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών.

Ενώ οι επενδυτές ενθαρρύνθηκαν από τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, μια αναποδιά με τον Καναδά συγκράτησε τον ενθουσιασμό τους.

Ο Τραμπ επέβαλε το Σάββατο επιπλέον δασμό 10% στις καναδικές εισαγωγές ως αντίποινα για το γεγονός ότι η κυβέρνηση της επαρχίας του Οντάριο δεν απέσυρε αρκετά γρήγορα τη διαφήμισή της, στην οποία εμφανίζεται ο πρώην πρόεδρος Ρόναλντ Ρήγκαν να κατακρίνει τους δασμούς.