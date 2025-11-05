Wall Street

Ανοδικά κινούνται την Τετάρτη ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 και ο τεχνολογικός Nasdaq την Τετάρτη, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών Advanced Micro Devices αλλά και άλλες εταιρείες του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης φάνηκαν να ανακάμπτουν από τις ανησυχίες σχετικά με τις αποτιμήσεις που «κοκκίνησαν» την αγορά την προηγούμενη ημέρα.

Ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,74%, στις 6.821,99 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq κινείται ανοδικά κατά 1%, στις 23.581,03 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial καταγράφει άνοδο της τάξεως του 0,60%, στις 47.369,39 μονάδες.

Η μετοχή της AMD άνοιξε με πτώση, αλλά τελικά ανέκαμψε μετά την ανακοίνωση των προβλέψεων της εταιρείας για τα περιθώρια κέρδους, οι οποίες ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των αναλυτών. Η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα για το τρίτο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών.Μαζί με την AMD, άλλες εταιρείες όπως η Broadcom και η Micron Technology σημείωσαν κέρδη, αντιστρέφοντας την πορεία των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης και σημειώνοντας άνοδο περίπου 3% και 8% αντίστοιχα. Οι κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, Nvidia και Oracle, ανέκαμψαν επίσης από τις απώλειες της Τρίτης και σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη.

Αυτή η κίνηση έρχεται μετά την πτώση της Palantir κατά περίπου 8% την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι οι αποτιμήσεις για την εταιρεία λογισμικού — και το ευρύτερο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης — έχουν καταστεί αβάσιμες. Σημειλώνεται ότι η Palantir διαπραγματεύεται σε τιμή που υπερβαίνει 200 φορές τα μελλοντικά κέρδη. Η μετοχή συνέχισε τις απώλειές της την Τετάρτη, πέφτοντας περισσότερο από 2%. Η Super Micro Devices, μια άλλη μετοχή σχετική με την τεχνητή νοημοσύνη, υποχώρησε 7% λόγω των απογοητευτικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου, ενώ η Arista Networks, μια άλλη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε πτώση 5% μετά τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματά της.

«Η ευρύτητα της αγοράς απλά δεν υφίσταται», δήλωσε στο CNBC ο Phil Blancato, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Osaic. «Υπάρχουν “νικητές” και “ηττημένοι” στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και, με τις υπερβολικές αποτιμήσεις, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιλεκτικοί ως προς το πού θα επενδύσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον».

Οι επενδυτές έλαβαν, ακόμη, σήμερα, κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία για την οικονομία την Τετάρτη, με τα στοιχεία για τις μισθοδοσίες της ADP να είναι καλύτερα από τα αναμενόμενα και τα στοιχεία για την οικονομία των υπηρεσιών του ISM να είναι ισχυρότερα από τα αναμενόμενα. Ωστόσο, τα ισχυρά στοιχεία έδωσαν ώθηση στις αποδόσεις, κάτι που ορισμένοι επενδυτές μπορεί να μην επιθυμούν να δουν, με τις προσδοκίες να αυξάνονται για μια τρίτη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο.

«Τα στοιχεία της ADP που δημοσιεύθηκαν σήμερα το πρωί υποδηλώνουν ότι εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε μια πολύ ισχυρή αγορά εργασίας, και νομίζω ότι μερικές φορές ξεχνάμε ότι μια ισχυρή αγορά εργασίας σημαίνει ότι δεν βρισκόμαστε σε περιβάλλον ύφεσης και σίγουρα δεν οδεύουμε προς μια ύφεση», δήλωσε ο Blancato. «Αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο σημάδι για την τρέχουσα κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας, εκτός από το ότι οι αποτιμήσεις είναι υπερβολικές, οπότε βρισκόμαστε σε μια πραγματικά περίεργη περίοδο όπου, χωρίς κάποιο σημαντικό καταλύτη, δεν βλέπω την αγορά να ανεβαίνει πολύ υψηλότερα, αλλά ούτε και να έρχεται κάποια σημαντική διόρθωση».

Οι επενδυτές παρακολουθούν, ακόμη, με προσοχή την ακροαματική διαδικασία του Ανώτατου Δικαστηρίου την Τετάρτη σχετικά με τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και συγκεκριμένα αν ο Πρόεδρος είχε την εξουσία να επιβάλει τέτοιους δασμούς βάσει του Νόμου για τις Διεθνείς Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA). Ο Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent δήλωσε ότι αν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφανθεί κατά της κυβέρνησης, υπάρχουν ακόμα «πολλές άλλες εξουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν».